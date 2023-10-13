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Yayın Tarihi: 13 Ekim 2023 14:04
 ~ Son Güncelleme: 13 Ekim 2023 23:56
2 dk Okuma

"Gazze Şeridi’nde mahsur kalan 400’ün üzerinde Türkiye vatandaşı var"

Türkiye’nin Kudüs Başkonsolosluğu, mahsur kalan bir yurttaşın yakınlarına “Bu aşamada Gazze’de uluslararası tahliye planı bulunmamaktadır” diye yazdı.

Vecih Cuzdan
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Vecih Cuzdan

Vecih Cuzdan
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Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/13/gazze-seridinde-mahsur-kalan-400un-uzerinde-turkiye-vatandasi-var.jpg
İsrail’in yoğun hava bombardımanı sonucu Gazze Şeridi'ndeki Er-Rimal Mahallesi'nde birçok bina moloz yığını haline geldi (Fotoğraf: AA)

Filistinli direniş gruplarının 7 Ekim’de İsrail’e karşı başlattığı ‘Aksa Tufanı’ operasyonu ile İsrail güçlerinin Gazze’ye yönelik ‘Demir Kılıçlar’ operasyonu yedinci gününde (13 Ekim) devam ediyor.

Gazze’ye yönelik yoğun hava bombardımanları gerçekleştiren İsrail ordusu, diğer yandan kara operasyonu hazırlıklarını sürdürüyor. Olası kara operasyonu öncesi İsrail, 1.1 milyon insanın 24 saat içinde bulundukları yerleri terk ederek Gazze’nin güneyine geçmelerini istedi.

İsrail: Gazze
İsrail: Gazze'deki 1.1 milyon kişi bölgeyi terk etsin
13 Ekim 2023

İsrail saldırısı altındaki Gazze Şeridi’nde 400’ün üzerinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının mahsur kaldığı öne sürüldü.

bianet’e ulaşan ve isminin yazılmasını istemeyen bir yurttaş, Gazze’de babasının mahsur kaldığını belirterek “Türkiye’nin Kudüs Başkonsolosluğu ile görüşüyoruz. Bize 400’ün üzerinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının Gazze’de mahsur kaldığını ancak ellerinden bir şey gelmediğini söylediler” dedi.

Konuya ilişkin telefon ve e-posta yoluyla ulaştığımız Dışişleri Bakanlığı ve Türkiye’nin Kudüs Başkonsolosluğu’ndan henüz bir yanıt alamadık.

“Babam dört kez yer değiştirdi”

Gazze Şeridi’ndeki Cebaliye bölgesinde bulunan babasının, İsrail’in hava saldırıları nedeniyle dört kez yer değiştirdiğini söyleyen yurttaş, “Son olarak sabah kısa bir telefon görüşmesi yapabildik. Elektrik yok, cep telefonları genelde çekmiyor. İsrail’in ‘bölgeyi terk edin’ çağrısı sonrası Gazze’nin güneyine akın var ancak daha iki gün önce [Gazze-Mısır arasındaki] Refah Sınır Kapısı çevresini vurmuştu İsrail” diye konuştu.

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"Refah'a gitmeleri istendi"

Türkiye’nin Kudüs Başkonsolosluğu tarafından kendilerine yollanan e-postayı da bianet’le paylaşan yurttaş, şunları kaydetti:

“Gelen e-postada ‘Bu aşamada Gazze’den uluslararası tahliye planı bulunmamaktadır’ yazıyor. Gazze ve Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı’nın açık olduğunu ancak Mısır tarafından uygulanan kota nedeniyle geçiş için uzun bekleme sırası olduğu belirtiliyor. Bizden babam ve yanındaki diğer aile bireylerinin kimlik bilgilerini istediler. Refah'a giderlerse çıkışlarını kolaylaştırmak için Gazze ve Mısır makamlarına ulaşacaklarını yazmışlar. Ancak henüz bir gelişme yok. Çok endişeliyiz.”

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'ne göre, İsrail bombardımanları nedeniyle Gazze'de yerinden edilenlerin sayısı 423 bin kişiyi geçti. Filistin Sağlık Bakanlığı ise İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 1799 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 388 kişinin yaralandığını açıkladı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(VC)

Filistin-İsrail Savaşı Gazze Şeridi Dışişleri Bakanlığı
Vecih Cuzdan
Vecih Cuzdan
[email protected] tüm yazıları
Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi’nde (Tarih), lisansüstü eğitimini ise Kocaeli Üniversitesi’nde (Tarih) “1957 Türkiye-Suriye krizi ve Türk basınında şarkiyatçı söylem” başlıklı tez ile tamamladı. 2013’ten beri gazetecilik yapıyor....

Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi’nde (Tarih), lisansüstü eğitimini ise Kocaeli Üniversitesi’nde (Tarih) “1957 Türkiye-Suriye krizi ve Türk basınında şarkiyatçı söylem” başlıklı tez ile tamamladı. 2013’ten beri gazetecilik yapıyor. Sendika.Org ve T24’te tam zamanlı, ayrıca taz.gazete, Stern ve Inside Turkey için serbest zamanlı çalıştı. Nisan 2023’ten bu yana bianet yazı işleri müdürü.

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