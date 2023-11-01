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DÜNYA
Yayın Tarihi: 1 Kasım 2023 11:01
 ~ Son Güncelleme: 1 Kasım 2023 11:03
1 dk Okuma

“Gazze Şeridi’nde internet tamamen kesildi”

Net Blocks, Gazze Şeridi'nde yeni bir internet kesintisinin yaşandığını doğruladı.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/01/gazze-seridinde-internet-tamamen-kesildi.jpg
Fotoğraf: AA

Filistin Telekomünikasyon Şirketi Paltel, bu sabaha karşı Gazze Şeridi'ndeki iletişimin ve internetin tamamen kesildiğini duyurdu.

Şirketin, X platformunda yaptığı açıklamada, “Daha önce bağlanan uluslararası şebekenin yeniden kesilmesi nedeniyle Gazze Şeridi'nde tüm iletişim ve internet hizmetlerinin tamamen kesildiğini duyurmaktan üzüntü duyuyoruz” dendi.

Paltel şirketi, 27 Ekim'de İsrail saldırıları sonucu Gazze'de kesilen iletişim ve internet hizmetinin aşamalı olarak yeniden verildiğini duyurmuştu.

Net Blocks teyit etti

Uluslararası internet izleme servisi veren Net Blocks, sosyal medya platformu X'ten Gazze Şeridi'ndeki iletişim krizini doğrulayan bir paylaşım yaptı:

“Canlı ölçümler, Gazze Şeridi'ndeki Filistin Telekomünikasyon Şirketi Paltel üzerinde büyük etkisi olan yeni bir internet kesintisinin ortasında olunduğunu gösteriyor.”

Net Blocks'un paylaşımında, söz konusu iletişim sorunu nedeniyle bölge sakinlerinin çoğunun iletişiminin tamamen kesileceğine dikkat çekildi.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(AS)

Filistin-İsrail Savaşı internet internet kesintisi
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