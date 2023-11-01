“Gazze Şeridi’nde internet tamamen kesildi”

Filistin Telekomünikasyon Şirketi Paltel, bu sabaha karşı Gazze Şeridi'ndeki iletişimin ve internetin tamamen kesildiğini duyurdu.

Şirketin, X platformunda yaptığı açıklamada, “Daha önce bağlanan uluslararası şebekenin yeniden kesilmesi nedeniyle Gazze Şeridi'nde tüm iletişim ve internet hizmetlerinin tamamen kesildiğini duyurmaktan üzüntü duyuyoruz” dendi.

Paltel şirketi, 27 Ekim'de İsrail saldırıları sonucu Gazze'de kesilen iletişim ve internet hizmetinin aşamalı olarak yeniden verildiğini duyurmuştu.

⚠️ Confirmed: Live metrics show that the #Gaza Strip is in the midst of a new internet blackout with high impact to the last remaining major operator, Paltel; the incident will be experienced as a total loss of telecommunications by most residents 📉 pic.twitter.com/uYAFEHLH7x — NetBlocks (@netblocks) November 1, 2023

Net Blocks teyit etti

Uluslararası internet izleme servisi veren Net Blocks, sosyal medya platformu X'ten Gazze Şeridi'ndeki iletişim krizini doğrulayan bir paylaşım yaptı:

“Canlı ölçümler, Gazze Şeridi'ndeki Filistin Telekomünikasyon Şirketi Paltel üzerinde büyük etkisi olan yeni bir internet kesintisinin ortasında olunduğunu gösteriyor.”

Net Blocks'un paylaşımında, söz konusu iletişim sorunu nedeniyle bölge sakinlerinin çoğunun iletişiminin tamamen kesileceğine dikkat çekildi.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)