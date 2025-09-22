ENGLISH KURDÎ
DÜNYA
Yayın Tarihi: 22 Eylül 2025 14:35
 ~ Son Güncelleme: 22 Eylül 2025 14:41
2 dk Okuma

İSRAİL ORDUSU SALDIRILARININ 717. GÜNÜ

Gazze Şeridi’nde can kaybı 65 bin 344'e yükseldi

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda 61 Filistinli hayatını kaybetti, 220 Filistinli yaralandı.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Gazze Şeridi’nde can kaybı 65 bin 344'e yükseldi
*İsrail saldırılarının sürdürdüğü Gazze'de Filistinliler zorlu koşullar altında günlük yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor, 22 Eylül 2025. (Fotoğraf: AA)

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 61 artarak 65 bin 344’e yükseldi.

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in Gazze Şeridi’ne 717 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun Gazze’de 19 Ocak’ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart’tan bu yana düzenlediği saldırılarda 12 bin 785 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 54 bin 754 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin toplam sayısı 65 bin 344’e, yaralı sayısı ise 166 bin 795’e ulaştı.

Bakanlık açıklamasında, hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cenazelerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ve sivil savunma görevlilerinin bu kişilere ulaşamadığı da yinelendi.

Gazze'de ölüleri saymak: Zor ama gerekli
Gazze'de ölüleri saymak: Zor ama gerekli
9 Temmuz 2024

‘İnsani yardım’ adı altında katliam

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, ‘yardım şehitleri’ başlığıyla, insani yardım noktalarında hedef alınarak hayatını kaybeden sivillere ilişkin istatistikleri de açıklıyor.

Bakanlığın açıklamasına göre, son 24 saat içinde can kaybı yaşanmadı ancak 23 kişi yaralandı. Yardım dağıtımı sırasında hayatını kaybeden sivillerin toplam sayısı 2 bin 523, yaralı sayısı ise 18 bin 496 olarak açıklandı.

İsrail saldırıları ve ablukası nedeniyle kıtlık yaşanan Gazze Şeridi’nde son 24 saatte 4 Filistinlinin daha açlıktan hayatını kaybettiği, açlık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 147’si çocuk olmak üzere 440’a yükseldiği belirtildi.

*İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazze'de Filistinliler, tehlikeli olmasına rağmen Netzarim bölgesindeki yardım merkezine akın etti. Kısıtlı miktarda yardıma erişen Filistinliler, aldıkları gıda ürünlerini çadırlarına taşıdı, 12 Eylül 2025. (Fotoğraf: AA)
2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
Filistin-İsrail Savaşı Gazze Şeridi israil ordusu Filistin
