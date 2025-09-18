ENGLISH KURDÎ
DÜNYA
Yayın Tarihi: 18 Eylül 2025 14:15
 ~ Son Güncelleme: 18 Eylül 2025 14:15
2 dk Okuma

İSRAİL ORDUSU SALDIRILARININ 713. GÜNÜ

Gazze Şeridi’nde can kaybı 65 bin 141'e yükseldi

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda 79 Filistinli hayatını kaybetti, 228 Filistinli yaralandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Gazze Şeridi’nde can kaybı 65 bin 141'e yükseldi
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 79 artarak 65 bin 141’e yükseldi.

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in Gazze Şeridi’ne 713 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun Gazze’de 19 Ocak’ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart’tan bu yana düzenlediği saldırılarda 12 bin 590 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 53 bin 884 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin toplam sayısı 65 bin 141’e, yaralı sayısı ise 165 bin 925’e ulaştı.

Bakanlık açıklamasında, hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cenazelerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ve sivil savunma görevlilerinin bu kişilere ulaşamadığı da yinelendi.

‘İnsani yardım’ adı altında katliam

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, ‘yardım şehitleri’ başlığıyla, insani yardım noktalarında hedef alınarak hayatını kaybeden sivillere ilişkin istatistikleri de açıklıyor.

Bakanlığın açıklamasına göre, son 24 saat içinde hastanelere ulaştırılan en az 9 kişi yaşamını yitirdi, 33 kişi ise yaralandı. Böylece, yardım dağıtımı sırasında hayatını kaybeden sivillerin toplam sayısı 2 bin 513’e, yaralı sayısı ise 18 bin 414’e yükseldi.

İsrail saldırıları ve ablukası nedeniyle kıtlık yaşanan Gazze Şeridi’nde son 24 saatte 1’i çocuk olmak üzere 4 Filistinlinin daha açlıktan hayatını kaybettiği, açlık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 147’si çocuk olmak üzere 435’e yükseldiği belirtildi.

*İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazze'de Filistinliler, tehlikeli olmasına rağmen Netzarim bölgesindeki yardım merkezine akın etti. Kısıtlı miktarda yardıma erişen Filistinliler, aldıkları gıda ürünlerini çadırlarına taşıdı, 12 Eylül 2025. (Fotoğraf: AA)
(VC)

Haber Yeri
İstanbul
Filistin-İsrail Savaşı Gazze Şeridi israil ordusu
