HABER
Yayın Tarihi: 5 Eylül 2025 17:17
 ~ Son Güncelleme: 5 Eylül 2025 17:24
2 dk Okuma

Gazze Şeridi’nde can kaybı 64 bin 300'e yükseldi

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda 69 Filistinli hayatını kaybetti, 422 Filistinli yaralandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Fotoğraf: AA

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in Gazze Şeridi’ne 700 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 69 artarak 64 bin 300’e yükseldi.

Açıklamada, İsrail ordusunun Gazze’de 19 Ocak’ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart’tan bu yana düzenlediği saldırılarda 11 bin 768 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 49 bin 694 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail güvenlik güçlerinin 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin toplam sayısı 64 bin 300’e, yaralı sayısı ise 162 bin 5’e ulaştı.

Bakanlık açıklamasında, hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cenazelerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ve sivil savunma görevlilerinin bu kişilere ulaşamadığı da yinelendi.

22 Mayıs 2025

‘İnsani yardım’ adı altında katliam

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, ‘yardım şehitleri’ başlığıyla, insani yardım noktalarında hedef alınarak hayatını kaybeden sivillere ilişkin istatistikleri de açıklıyor.

Bakanlığın açıklamasına göre, son 24 saat içinde  insani yardım için bekleyenlerin hedef alındığı saldırılarda en az 6 kişi yaşamını yitirdi, 190 kişi ise yaralandı. Böylece, yardım dağıtımı sırasında hayatını kaybeden sivillerin toplam sayısı 2 bin 362’ye, yaralı sayısı ise 17 bin 434’e yükseldi.

İsrail saldırıları ve ablukası nedeniyle kıtlık yaşanan Gazze Şeridi’nde son 24 saatte 3’ü çocuk 6 Filistinlinin daha açlıktan hayatını kaybettiği, açlık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 134’ü çocuk olmak üzere 376’ya yükseldiği belirtildi.

*İsrail ordusunun saldırısı ve ambargosu altındaki Gazze Şeridi'ne havadan paraşütle insani yardım malzemesi indirme girişimleri devam ediyor. Askeri kargo uçakları, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr Belah kentine paraşütle havadan yardım indirdi. Filistinliler, yardım almak için bölgede yoğunluk oluşturdu, 26 Ağustos 2025. (Fotoğraf: AA)

13 Ekim 2023

(AY)

Haber Yeri
İstanbul
gazze ablukası israil saldırısı İsrail-Filistin
