DÜNYA
Yayın Tarihi: 27 Ağustos 2025 16:35
 ~ Son Güncelleme: 27 Ağustos 2025 16:41
2 dk Okuma

İSRAİL SALDIRILARININ 691. GÜNÜ

Gazze Şeridi’nde can kaybı 62 bin 895'e yükseldi

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda 76 Filistinli hayatını kaybetti, 298 Filistinli yaralandı.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Gazze Şeridi’nde can kaybı 62 bin 895'e yükseldi
*Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Saftavi Mahallesi'nde yüzlerce Filistinli bir kez daha göçe zorlanarak yollara düştü, 27 Ağustos 2025. (Fotoğraf: AA)

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 76 artarak 62 bin 895’e yükseldi.

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in Gazze Şeridi’ne 691 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun Gazze’de 19 Ocak’ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart’tan bu yana düzenlediği saldırılarda 11 bin 50 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 46 bin 886 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin toplam sayısı 62 bin 895’e, yaralı sayısı ise 158 bin 927’ye ulaştı.

Bakanlık açıklamasında, hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cenazelerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ve sivil savunma görevlilerinin bu kişilere ulaşamadığı da yinelendi.

Gazze'de ölüleri saymak: Zor ama gerekli
Gazze'de ölüleri saymak: Zor ama gerekli
9 Temmuz 2024

‘İnsani yardım’ adı altında katliam

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, ‘yardım şehitleri’ başlığıyla, insani yardım noktalarında hedef alınarak hayatını kaybeden sivillere ilişkin istatistikleri de açıklıyor.

Bakanlığın açıklamasına göre, son 24 saat içinde hastanelere ulaştırılan en az 18 kişi yaşamını yitirdi, 106 kişi ise yaralandı. Böylece, yardım dağıtımı sırasında hayatını kaybeden sivillerin toplam sayısı 2 bin 158’e, yaralı sayısı ise 15 bin 843’e yükseldi.

İsrail saldırıları ve ablukası nedeniyle kıtlık yaşanan Gazze Şeridi’nde son 24 saatte 10 Filistinlinin daha açlıktan hayatını kaybettiği, açlık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 119’u çocuk olmak üzere 313’e yükseldiği belirtildi.

*İsrail'in saldırısı ve ambargosu altındaki Gazze Şeridi'ne havadan paraşütle insani yardım malzemesi indirme girişimleri devam ediyor. Askeri kargo uçakları, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr Belah kentine paraşütle havadan yardım indirdi. Filistinliler, yardım almak için bölgede yoğunluk oluşturdu, 26 Ağustos 2025. (Fotoğraf: AA)
2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
Filistin-İsrail Savaşı Gazze Şeridi israil ordusu
