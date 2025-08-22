ENGLISH KURDÎ
DÜNYA
Yayın Tarihi: 22 Ağustos 2025 16:55
 ~ Son Güncelleme: 22 Ağustos 2025 17:22
2 dk Okuma

İSRAİL SALDIRILARININ 685. GÜNÜ

Gazze Şeridi’nde can kaybı 62 bin 263’e yükseldi

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda 71 Filistinli hayatını kaybetti, 251 Filistinli yaralandı.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Gazze Şeridi’nde can kaybı 62 bin 263’e yükseldi
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 71 artarak 62 bin 263’e yükseldi.

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in Gazze Şeridi’ne 685 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun Gazze’de 19 Ocak’ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart’tan bu yana düzenlediği saldırılarda 10 bin 717 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 45 bin 324 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin toplam sayısı 62 bin 262’e, yaralı sayısı ise 157 bin 365’e ulaştı.

Gazze'de ölüleri saymak: Zor ama gerekli
Gazze'de ölüleri saymak: Zor ama gerekli
9 Temmuz 2024

‘İnsani yardım’ adı altında katliam

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, ‘yardım şehitleri’ başlığıyla, insani yardım noktalarında hedef alınarak hayatını kaybeden sivillere ilişkin istatistikleri de açıklıyor.

Bakanlığın açıklamasına göre, son 24 saat içinde hastanelere ulaştırılan en az 24 kişi yaşamını yitirdi, 133 kişi ise yaralandı. Böylece, yardım dağıtımı sırasında hayatını kaybeden sivillerin toplam sayısı 2 bin 60’a, yaralı sayısı ise 15 bin 197’ye yükseldi.

İsrail saldırıları ve ablukası nedeniyle kıtlık yaşanan Gazze Şeridi’nde son 24 saatte 2 Filistinlinin daha açlıktan hayatını kaybettiği, açlık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 112’si çocuk olmak üzere 273’e yükseldiği belirtildi.

*Filistinliler, kısıtlı miktarda dağıtılan insani yardımlardan alabilmek için Gazze’nin kuzeybatısındaki Zikim Sınır Kapısı yakınındaki yardım dağıtım noktasına akın etti. Sınır kapısından giriş yapan un ve gıda malzemelerinin dağıtımı sırasında bölgede büyük bir yoğunluk yaşandı, 10 Ağustos 2025. (Fotoğraf: AA)

Bakanlık açıklamasında, hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cenazelerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ve sivil savunma görevlilerinin bu kişilere ulaşamadığı da yinelendi.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
israil ordusu Gazze Şeridi Filistin-İsrail Savaşı filistinliler
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
