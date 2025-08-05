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Yayın Tarihi: 5 Ağustos 2025 16:45
 ~ Son Güncelleme: 5 Ağustos 2025 16:57
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İSRAİL SALDIRILARININ 669. GÜNÜ

Gazze Şeridi’nde can kaybı 61 bini aştı

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda 87 Filistinli hayatını kaybetti, 644 Filistinli yaralandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Gazze Şeridi’nde can kaybı 61 bini aştı
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 87 artarak 61 bin 20’ye yükseldi.

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in Gazze Şeridi’ne 669 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun Gazze’de 19 Ocak’ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart’tan bu yana düzenlediği saldırılarda 9 bin 519 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 38 bin 630 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin toplam sayısı 61 bin 20’ye, yaralı sayısı ise 150 bin 671’e ulaştı.

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Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, ‘yardım şehitleri’ başlığıyla, insani yardım noktalarında hedef alınarak hayatını kaybeden sivillere ilişkin istatistikleri de açıklıyor.

Bakanlığın açıklamasına göre, son 24 saat içinde hastanelere ulaştırılan en az 52 kişi yaşamını yitirdi, 352 kişi ise yaralandı. Böylece, yardım dağıtımı sırasında hayatını kaybeden sivillerin toplam sayısı 1568’e, yaralı sayısı ise 11 bin 230’a yükseldi.

İsrail saldırıları ve ablukası nedeniyle kıtlık yaşanan Gazze Şeridi’nde son 24 saatte 8 Filistinlinin daha açlıktan hayatını kaybettiği, açlık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 94’ü çocuk olmak üzere 188’e yükseldiği belirtildi.

*Filistinliler, kısıtlı miktarda dağıtılan insani yardımlardan alabilmek için Netzarim Koridoru’nda kurulan yardım noktasına akın etti. Yetersiz gıda ve temel ihtiyaç malzemeleri nedeniyle zor koşullarda yaşam mücadelesi veren siviller, saatler süren bekleyişin ardından yardım alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu, 5 Ağustos 2025. (Fotoğraf: AA)

Bakanlık açıklamasında, hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cenazelerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ve sivil savunma görevlilerinin bu kişilere ulaşamadığı da yinelendi.

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(VC)

Haber Yeri
İstanbul
Gazze Şeridi israil ordusu Filistin-İsrail Savaşı filistinliler
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