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Yayın Tarihi: 1 Ağustos 2025 12:55
 ~ Son Güncelleme: 1 Ağustos 2025 13:04
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İSRAİL SALDIRILARININ 665. GÜNÜ

Gazze Şeridi’nde can kaybı 60 bini geçti

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda 111 Filistinli hayatını kaybetti, 820 Filistinli yaralandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Gazze Şeridi’nde can kaybı 60 bini geçti
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 111 artarak 60 bin 249’a yükseldi.

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in Gazze Şeridi’ne 665 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun Gazze’de 19 Ocak’ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart’tan bu yana düzenlediği saldırılarda 9 bin 81 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 35 bin 48 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin toplam sayısı 60 bin 249’a, yaralı sayısı ise 147 bin 89’a ulaştı.

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Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, ‘yardım şehitleri’ başlığıyla, insani yardım noktalarında hedef alınarak hayatını kaybeden sivillere ilişkin istatistikleri de açıklıyor. Bakanlığın açıklamasına göre, son 24 saat içinde hastanelere ulaştırılan en az 91 kişi yaşamını yitirdi, 666’dan fazla kişi ise yaralandı. Böylece, yardım dağıtımı sırasında hayatını kaybeden sivillerin toplam sayısı 1330’a, yaralı sayısı ise 8 bin 818’e yükseldi.

*Filistinliler, Netzarim Koridoru'ndaki dağıtım noktasında, 31 Temmuz 2025. (Fotoğraf: AA)

Bakanlık açıklamasında, hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cenazelerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ve sivil savunma görevlilerinin bu kişilere ulaşamadığı da yinelendi.

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(VC)

Haber Yeri
İstanbul
Filistin-İsrail Savaşı Gazze Şeridi israil ordusu filistinliler
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