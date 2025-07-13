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Yayın Tarihi: 13 Temmuz 2025 14:30
 ~ Son Güncelleme: 13 Temmuz 2025 14:34
2 dk Okuma

İSRAİL SALDIRILARININ 646. GÜNÜ

Gazze Şeridi’nde can kaybı 58 bini geçti

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda 139 Filistinli hayatını kaybetti, 425 Filistinli yaralandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Gazze Şeridi’nde can kaybı 58 bini geçti
Fotoğraf: Dawoud Abo Alkas/Anadolu Ajansı

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 139 artarak 58 bin 26’ya yükseldi.

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in Gazze Şeridi’ne 646 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

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Açıklamada, İsrail ordusunun Gazze’de 19 Ocak’ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart’tan bu yana düzenlediği saldırılarda 7 bin 450 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 26 bin 479 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin toplam sayısı 58 bin 26’ya, yaralı sayısı ise 138 bin 520’ye ulaştı.

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Ayrıca İsrail ordusunun son bir günde yardım dağıtım noktalarında bekleyen Filistinlileri hedef aldığı saldırılarda 28 kişinin öldüğü, 180’den fazla kişinin yaralandığı kaydedildi. İsrail ordusunun 27 Mayıs’tan bu yana yardım dağıtım noktalarına düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 833’e, yaralananların sayısının da 5 bin 432’ye yükseldiği belirtildi.

Bakanlık açıklamasında, hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cenazelerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ve sivil savunma görevlilerinin bu kişilere ulaşamadığı da yinelendi.

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2023 <a href=Filistin-İsrail Savaşı' loading='lazy'>
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
Gazze Şeridi Filistin israil ordusu Filistin-İsrail Savaşı
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