Gazze Şeridi’nde can kaybı 58 bini geçti

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 139 artarak 58 bin 26’ya yükseldi.

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in Gazze Şeridi’ne 646 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail'den Gazze Şeridi’ne hava saldırıları: En az 28 kişi hayatını kaybetti

Açıklamada, İsrail ordusunun Gazze’de 19 Ocak’ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart’tan bu yana düzenlediği saldırılarda 7 bin 450 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 26 bin 479 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin toplam sayısı 58 bin 26’ya, yaralı sayısı ise 138 bin 520’ye ulaştı.

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Ayrıca İsrail ordusunun son bir günde yardım dağıtım noktalarında bekleyen Filistinlileri hedef aldığı saldırılarda 28 kişinin öldüğü, 180’den fazla kişinin yaralandığı kaydedildi. İsrail ordusunun 27 Mayıs’tan bu yana yardım dağıtım noktalarına düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 833’e, yaralananların sayısının da 5 bin 432’ye yükseldiği belirtildi.

Bakanlık açıklamasında, hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cenazelerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ve sivil savunma görevlilerinin bu kişilere ulaşamadığı da yinelendi.

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2023 Filistin-İsrail Savaşı

(VC)