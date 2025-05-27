Gazze Şeridi’nde can kaybı 54 bini geçti

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 79 artarak, 54 bin 56’ya yükseldi.

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in Gazze Şeridi’ne 599 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Son 24 saatte Gazze’deki hastanelere 79 ölü ve 163 yaralının getirildiği kaydedildi.

Gazze'de ölüleri saymak: Zor ama gerekli

Açıklamada, İsrail ordusunun 19 Ocak’ta yürürlüğe giren ateşkese rağmen, 18 Mart’ta yeniden başlattığı saldırılarda can kaybının 3 bin 901’e, yaralı sayısının ise 11 bin 88’e yükseldiği belirtildi.

İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin toplam sayısı 54 bin 56’ya, yaralı sayısı ise 123 bin 129’a ulaştı.

Bakanlık açıklamasında ayrıca, hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cenazelerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ve sivil savunma görevlilerinin bu kişilere ulaşamadığı yinelendi.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(VC)