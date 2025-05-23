Gazze Şeridi’nde can kaybı 53 bin 762’ye yükseldi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne 7 Ekim 2023’ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 107 artarak 53 bin 762’ye ulaştı.

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in Gazze Şeridi’ne 594 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun 19 Ocak’ta yürürlüğe giren ateşkese rağmen, 18 Mart’ta yeniden başlattığı saldırılarda can kaybının 3 bin 613’e, yaralı sayısının ise 10 bin 156’ya yükseldiği belirtildi.

İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin toplam sayısı 53 bin 762’ye, yaralı sayısı ise 122 bin 197’ye ulaştı.

Bakanlık açıklamasında ayrıca, hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cenazelerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ve sivil savunma görevlilerinin bu kişilere ulaşamadığı yinelendi.

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Savaşın ortasında doğan 343 bebek hayatını kaybetti

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik 19 aydır devam eden saldırıları sırasında doğan ve kısa süre içinde hayatını kaybeden bebeklere ilişkin kapsamlı bir liste yayımladı.

Bakanlığın Telegram kanalı üzerinden paylaştığı ve 16 Ekim 2023–27 Nisan 2025 tarihlerini kapsayan listede, 343 bebeğin isimleri ile kaç gün hayatta yaşayabildiklerine dair bilgilere yer verildi.

Bakanlık, bebeklerin bombardımanlar, elektrik kesintileri, kuvöz yetersizliği ya da geciken tıbbi müdahaleler nedeniyle hayatlarını kaybettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: “Savaşın ortasında doğan bu çocuklar, birer tanık olarak geldiler dünyaya; ölümleri ise sessizliğe karşı yükselen bir çığlığa dönüştü.”

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(VC)