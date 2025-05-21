Gazze Şeridi’nde can kaybı 53 bin 573’e yükseldi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne 7 Ekim 2023’ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 87 artarak 53 bin 573’e ulaştı.

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in Gazze Şeridi’ne 592 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun 19 Ocak’ta yürürlüğe giren ateşkese rağmen, 18 Mart’ta yeniden başlattığı saldırılarda can kaybının 3 bin 427’ye, yaralı sayısının ise 9 bin 647’ye yükseldiği belirtildi.

İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin toplam sayısı 53 bin 573’e, yaralı sayısı ise 121 bin 688’e yükseldi.

Bakanlık açıklamasında ayrıca, hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cenazelerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ve sivil savunma görevlilerinin bu kişilere ulaşamadığı yinelendi.

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“İsrail, hastaneleri hizmet dışı bırakmaya çalışıyor”

Bakanlık bir diğer açıklamasında, İsrail ordusunun elektrik jeneratörlerini kasıtlı olarak hedef alarak hastanelerdeki felaket boyutundaki durumu daha da ağırlaştırdığı belirtildi.

İsrail’in Gazze’de daha fazla hastaneyi hizmet dışı bırakmayı amaçladığına dikkat çeken Sağlık Bakanlığı, şu bilgilere yer verdi:

“Endonezya Hastanesi’nde üç elektrik jeneratörü ile yakıt depoları bombalanmıştır. Bu saldırı sonrası hastane tamamen hizmet dışı kalmış, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki sağlık durumu tam anlamıyla felakete dönüşmüştür.

*Endonezya Hastanesi'nde tedavi gören bir grup hasta ve yaralı, hastaneden çıkarılarak Beyt Lahiya bölgesindeki Kemal Advan Hastanesi'ne ulaştırıldı, 18 Mart 2025. (Fotoğraf: AA)

“Gazze Şeridi’ndeki tüm hastaneler, jeneratörlerde kullanılmak üzere gerekli yağ ve yedek parçaların eksikliği nedeniyle ciddi şekilde etkilenmektedir. Hastaneler sınırlı miktarda yakıtla çalışmayı sürdürmekte; bu durum, yaralılar ve hastalara acil tıbbi hizmet sunulmasını tehdit etmektedir.”

Açıklamada ayrıca, İsrail’e baskı yapılması çağrısı yinelendi. Jeneratör ve yakıt sevkiyatının artırılması için ilgili tüm taraflara acil müdahale çağrısında bulunuldu.

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(VC)