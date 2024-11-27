Gazze Şeridi’nde can kaybı 44 bin 282'ye yükseldi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne 7 Ekim 2023’ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 33 artarak 44 bin 282’ye yükseldi.

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İsrail’in Gazze Şeridi’ne 418 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği “3 katliamda” 33 kişinin hayatını kaybettiği, 134 kişinin yaralandığı belirtildi.

Gazze'de ölüleri saymak: Zor ama gerekli

İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 44 bin 282’ye, yaralı sayısının da 104 bin 880’e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(VC)