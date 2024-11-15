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Yayın Tarihi: 15 Kasım 2024 15:25
 ~ Son Güncelleme: 15 Kasım 2024 15:28
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İSRAİL SALDIRILARININ 406. GÜNÜ

Gazze Şeridi’nde can kaybı 43 bin 764’e yükseldi

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda 28 Filistinli hayatını kaybetti, 120 Filistinli yaralandı.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Gazze Şeridi’nde can kaybı 43 bin 764’e yükseldi
*Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kenti, 15 Kasım 2024. (Fotoğraf: AA)

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne 7 Ekim 2023’ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 28 artarak 43 bin 764’e yükseldi.

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İsrail’in Gazze Şeridi’ne 406 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği “3 katliamda” 28 kişinin hayatını kaybettiği, 120 kişinin yaralandığı belirtildi.

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İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 43 bin 764’e, yaralı sayısının da 103 bin 490’a yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
Filistin-İsrail Savaşı israil ordusu Gazze Şeridi filistinliler
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