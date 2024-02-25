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DÜNYA
Yayın Tarihi: 25 Şubat 2024 16:58
 ~ Son Güncelleme: 25 Şubat 2024 17:03
2 dk Okuma

İSRAİL SALDIRILARINDA 142. GÜN

Gazze Şeridi’nde can kaybı 29 bin 692'ye yükseldi

İsrail'in halkı zorla aç ve susuz bıraktığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında öldürdüğü Filistinlilerin sayısı, son 24 saatte 86 artarak 29 bin 692'ye yükseldi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Gazze Şeridi’nde can kaybı 29 bin 692'ye yükseldi
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 142 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, İsrail'in son 24 saatte 86 Filistinliyi öldürdüğü belirtilen açıklamada, toplam can kaybının 29 bin 692'ye yükseldiği aktarıldı.

Son saldırılarda 131 Filistinlinin yaralanmasıyla toplam yaralı sayısının ise 69 bin 879'a çıktığı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığının açıklamasında hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.

İsrail ordusu, Han Yunus'taki bazı bölgelerden çekildi

Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'de başlayan saldırılarının ardından 27 Ekim'de de kara işgaline başlayan İsrail güçleri, Han Yunus ilinin bazı bölgelerinden çekildi.

Haftalarca devam eden İsrail bombardımanı, çekildiği Ma'an ve Bani Suhaila beldelerini moloz ve kül yığınına çevirdi. Bölgedeki asfalt yollar hem buldozerlerle hem de hava saldırıları nedeniyle altüst oldu. İsrail ordusunun, Han Yunus ilinin doğusundaki Ma'an ve Bani Suhaila beldelerinden çekilmesinin ardından bölgede bıraktığı yıkım gün yüzüne çıktı.

Öte yandan İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde çıkan çatışmalarda bir askerinin daha öldürüldüğünü açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyindeki çatışmalarda Ido Eli Zrihen (20) adındaki bir askerin öldürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana 240'ı karadan işgal sürecinde olmak üzere 579 İsrail askerinin öldürüldüğü kaydedildi.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(VC)

Filistin-İsrail Savaşı israil ordusu Gazze Şeridi Filistin
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22 Şubat 2024
/haber/ab-gazze-de-insani-felaketi-durduralim-292216
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22 Şubat 2024
/haber/uluslararasi-insani-yardim-kuruluslarindan-gazze-cagrisi-292211
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/haber/uad-de-butun-ulkeler-israil-in-savas-sucu-islediginde-birlesti-292139
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