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Yayın Tarihi: 20 Ağustos 2024 15:37
 ~ Son Güncelleme: 20 Ağustos 2024 15:39
1 dk Okuma

Gazze Şeridi’nde 170 gazeteci öldürüldü

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında gazeteci Hamza Abdurrahman Murteci hayatını kaybetti.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Fotoğrafta Gazzeli gazeteciler, ellerinde meslektaşlarının fotoğraflarıyla gazetecilere saldırıları protesto ediyor
Fotoğraf: AA

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde öldürülen gazetecilere ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda, gazeteci Hamza Abdurrahman Murteci'nin hayatını kaybettiği belirtildi.

7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusunun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde öldürülen gazetecilerin sayısının 170'e yükseldiği bildirildi.

Uluslararası basın kuruluşlarına çağrı

Açıklamada, Gazze Şeridi'nde İsrail ordusunun gazetecileri hedef alması kınandı ve gazetecilerin öldürülmesinden İsrail'in sorumlu olduğu vurgulandı.

Uluslararası topluma ve basınla ilgili uluslararası kuruluşlara seslenilen açıklamada, Filistinli gazetecileri öldürmeyi bırakması için İsrail'e caydırıcı yaptırımlar uygulanması ve işlediği suçlar nedeniyle uluslararası mahkemelerde yargılanması için harekete geçilmesi çağrısında bulunuldu.

“İsrail, Filistin'in sesini susturmak istiyor”

Filistin basınında çıkan haberlere göre, Filistinli gazeteci Murteci, Gazze kentinin batısındaki Er-Rimal Mahallesi'nde yerinden edilen sivillerin sığındığı Mustafa Hafız Okulunu hedef alan İsrail saldırısında yaşamını yitirdi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden daha önce yapılan açıklamada, İsrail'in, Gazze'de gazetecileri "Filistin'in sesini susturmak, gerçekleri gizlemek, haber ve bilgilerin bölgesel ve uluslararası kamuoyuna ulaşmasını engellemek amacıyla kasıtlı olarak öldürdüğü" ifade edilmişti.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(AS)

Filistin-İsrail Savaşı
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