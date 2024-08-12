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Yayın Tarihi: 12 Ağustos 2024 14:32
 ~ Son Güncelleme: 12 Ağustos 2024 14:34
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Gazze Şeridi’nde 10 bin kişi kayıp

Filistin Merkez İstatistik Bürosu’nun açıklamasına göre, İsrail saldırılarında öldürülenlerin yüzde 24'ü gençler; Gazze’de 34 kişi açlıktan öldü; yaklaşık 3 bin 500 çocuk yetersiz beslenme nedeniyle ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Fotoğrafta, bombardımanda zarar gören bir apartman yer alıyor
Fotoğraf: AA

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 311 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verdi.

Açıklamaya göre, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde son 48 saatte gerçekleştirdiği 3 saldırıda 142 kişi öldü, 150 kişi yaralandı. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 39 bin 897'ye, yaralı sayısının da 92 bin 152'ye yükseldiği kaydedildi.

İsrail savaş uçaklarının 10 Ağustos'ta Gazze kentindeki Tabiin Okulu'nda gerçekleştirdiği katliamın kurbanlarından kimliği tespit edilemeyen ölü ve yaralılar bu sayıya dahil edilmedi.

Nüfusun yüzde 1,8’i hayatını kaybetti

Filistin Merkez İstatistik Bürosu da dün, Gazze'deki ölümler ve Filistin topraklarında yaşanan demografik değişikliklerle ilgili açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana ölenlerin sayısı 40 bine yaklaşırken, bu rakam Gazze nüfusunun yüzde 1,8'ine tekabül ediyor.

34 kişi açlıktan öldü

İsrail saldırılarında öldürülenlerin yüzde 24'ü gençlerden oluşuyor.

Bu sürede Gazze'de 34 kişi açlıktan öldü, yaklaşık 3 bin 500 çocuk yetersiz beslenme nedeniyle ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

2 milyon kişi yerinden edildi

Gazze Şeridi'nde 10 bin kişi de hala kayıp veya enkaz altında.

Saldırılardan önce nüfusu 2 milyon 200 bin olan Gazze Şeridi'nde 2 milyon kişi İsrail saldırıları nedeniyle zorla yerinden edildi.

Batı Şeria: Ölenlerin yüzde 75'i 30 yaş altı

Filistin Merkez İstatistik Bürosunun açıklamasına göre, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 öncesinde Filistin topraklarında yaşayan yaklaşık 5,6 milyon Filistinlinin 1,2 milyonu (yüzde 22) gençlerden oluşuyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana çoğu genç ve çocuk 620 kişi İsrail ordusu ile İsraillilerin saldırılarında öldürüldü. Ölenlerin yüzde 75'i 30 yaş altı.

88 bin öğrenci yükseköğrenim hakkından mahrum

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana 619, Batı Şeria'da 34 olmak üzere 653 yükseköğrenim öğrencisi ile 105 yükseköğrenim kurumu çalışanı İsrail saldırılarında hayatını kaybetti. Gazze'de 88 bin öğrenci de yükseköğrenim hakkından mahrum bırakıldı.

İşsizlik yüzde 75'e ulaştı

Batı Şeria'da 2023'te yüzde 56'ya ulaşan işsizlik oranı, Gazze'de aynı yılın dördüncü çeyreğinde yüzde 75'e ulaştı.

İşsizlik oranı Gazze Şeridi'ndeki diplomalı gençler arasında da yüzde 91'e yükseldi.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(AS)

Filistin-İsrail Savaşı
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/haber/abd-ingiltere-fransa-almanya-ve-italya-dan-gazze-de-ateskes-cagrisi-298506
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