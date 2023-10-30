Gazze Şeridi'nde saldırılar artarak devam ediyor

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları öncülüğündeki Filistinli direniş gruplarının 7 Ekim sabahı “Aksa Tufanı” adıyla kapsamlı saldırı başlatmasının ardından İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarının şiddeti 24. gününde de (30 Ekim) artarak devam ediyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, ordunun kara operasyonunu genişletmeleri kapsamında son 24 saatte daha fazla İsrail askerinin Gazze Şeridi’ne girdiğini söyledi.

Hagari, yaptığı basın açıklamasında, İsrail birliklerinin Filistinli direnişçilere doğru ilerlediğini kaydederek, barikatlar kuran silahlı unsurlara karşı havadan saldırı düzenlediklerini belirtti.

Ordu Sözcüsü, “Kademeli ilerleme kaydediyoruz, saldırı faaliyeti savaşın aşamalarına ve hedeflerine göre yoğunlaşacak” dedi.

Hamas’ın elindeki esirlerin sayısına ilişkin güncel bilgiler de paylaşan Hagari, Gazze’de alıkonulan 239 kişinin bulunduğunu ve ailelerine bilgi verdiklerini açıkladı.

Fotoğraf: İsrail ordusu

Kent merkezi yakınlarına kadar giren İsrail geri çekildi

Anadolu Ajansı’nın görgü tanıklarına dayandırdığı haber göre, İsrail askeri araçları Gazze Şeridi’nin doğu sınırından 3 kilometre kadar içeriye girdi.

Gazze Hükümet Basın Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail askeri araçlarının Gazze’deki Selahaddin Caddesi’ne kadar girdiği, sınırlı saldırısından kısa bir süre sonra geri çekildiği belirtilerek şöyle denildi:

“İşgal güçlerinin, Gazze Şeridi’ndeki yerleşim alanında kesinlikle herhangi bir alanda ilerlemesi olmadı. Selahaddin Caddesi’nde yaşananlar, birkaç işgal ordusu tankı ile bir buldozerinin açık tarım alanından baskını idi. Bu araçlar direniş onları çıkmaya zorlamadan önce Selahaddin Caddesi’nde iki sivil aracı direkt hedef aldı.”

Açıklamada ayrıca, İsrail’in “Gazze Şeridi’ndeki bölgelerde askerlerinin varlığına dair gerçekçi olmayan bir tablo çizmeye çalıştığı” belirtildi.

Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Kassam Tugayları: İsrail askeri araçlarını hedef aldık

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi’ndeki Ez-Zeytun Mahallesi’nin doğusuna giren İsrail’e ait iki askeri aracın hedef alındığını duyurdu.

Örgütten yapılan açıklamada, “Zeytun Mahallesi’nin doğusuna giren iki Siyonist askeri aracı ‘Yasin 105’ roketiyle hedef alındı” ifadesi kullanıldı.

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Can kaybı 8 bin 306’ya yükseldi

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Şifa Hastanesi yakınında düzenlediği basın toplantısında, İsrail’in devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verdi.

El-Kudra, İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze’de düzenlediği saldırılarda öldürülenlerin sayısının 3 bin 457’si çocuk olmak üzere 8 bin 306’ya, yaralananların sayısının ise 21 bin 48’e yükseldiğini söyledi.

İsrail saldırıları nedeniyle 25 hastanenin hizmet dışı kaldığını, 25 ambulansın da hedef alındığını kaydeden Kudra, İsrail’in hasta ve yaralıları kurtarma görevini yerine getirememesi için ambulansları kasıtlı şekilde hedef aldığını, yardım hareketliliğini felce uğrattığını vurguladı.

Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Batı Şeria’da gece boyu baskınlar ve çatışmalar

Batı Şeria’ya bağlı Cenin kentine 100 askeri araçla farklı noktalardan giriş yapan İsrail askerleri İbni Sina Hastanesi’ni abluka altına aldı. Çevredeki binaların çatılarına yerleştirilen İsrailli keskin nişancılar, baskına karşı koyan Filistinlilere gerçek mermilerle ateş açtı. İsrail güçlerinin Cenin baskınında 4 Filistinli öldürüldü, ikisi ağır olmak üzere 5 Filistinli yaralandı.

İsrail ordusu eşliğinde Cenin’e giren buldozerler, geceyi yolları kazarak, altyapıya zarar vererek geçirdi. Buldozerlerin, askeri araçların eşliğinde kentin çeşitli bölgelerinden geçerken, Filistinlilere ait park halindeki araçlara büyük zarar verdiği görüntüler paylaşıldı.

Cenin Devlet Hastanesi’nin dış duvarları da İsrail buldozerleri ve iş makineleri tarafından yıkıldı.

Öte yandan işgal altındaki Batı Şeria’da 7 Ekim’den bu yana İsrail güçleri ile Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 122’ye yükselirken, yaralı sayısının yaklaşık 2 bine ulaştı.

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(VC)