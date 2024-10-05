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Yayın Tarihi: 5 Ekim 2024 11:00
 ~ Son Güncelleme: 5 Ekim 2024 11:20
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İSRAİL SALDIRILARININ 365. GÜNÜ

Gazze Şeridi'nde can kaybı 41 bin 825'e yükseldi

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda 23 Filistinli hayatını kaybetti, 66 Filistinli yaralandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Gazze Şeridi'nde can kaybı 41 bin 825'e yükseldi
Fotoğraf: Ali Jadallah/Anadolu Ajansı

İsrail’in Gazze Şeridi’ne 7 Ekim 2023’ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bin 825’e yükseldi.

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yaklaşık bir yıldır sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi’nde son 24 saatte gerçekleştirdiği üç katliamda 23 kişinin öldüğü, 66 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 41 bin 825’e, yaralı sayısının da 96 bin 910’a yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
Filistin-İsrail Savaşı Gazze Şeridi israil ordusu Filistin
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