“Gazze'nin kuzeyindekiler için sağlık hizmeti kalmadı”

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, Gazze'nin kuzeyinde sağlık hizmeti veren son hastane olan Kemal Advan Hastanesinin de hizmet dışı kaldığını açıkladı.

Açıklamada, akaryakıt bulunamayan ve jeneratörleri çalıştırılamayan Kemal Advan Hastanesindeki faaliyetlerin tamamen durması nedeniyle Gazze'nin kuzeyinde yaşayanlara herhangi bir sağlık hizmeti sağlanamadığı bildirildi:

“Kemal Advan Hastanesindeki elektrik jeneratörü yakıt sıkıntısı nedeniyle durdu, bölge sakinlerine diyaliz, yoğun bakım, çocuk ünitesi, dahiliye, kardiyoloji, genel cerrahi, geceleme ve pediatri acil servislerinde hizmet verilemeyecek.”

6 çocuk hayatını kaybetti

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, dünkü açıklamasında, kuzey bölgelerinin yanı sıra İsrail’in insani yardım girişini engellediği Gazze kentindeki Şifa Hastanesinde yetersiz beslenme ve dehidrasyon (sıvı kaybı) nedeniyle 2 çocuğun hayatını kaybettiğini belirtti.

Kemal Advan Hastanesinde aynı sebeplerden 4 çocuğun hayatını kaybettiğini belirten Bakanlık, yetersiz beslenme ve sıvı kaybından yaşamını yitiren çocukların sayısının 6'ya çıktığı ifade edildi.

Kemal Advan Hastanesi Müdürü Husam Ebu Safiye, hastanedeki 4 çocuğun yetersiz beslenme ve sıvı kaybı nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Ateşkes ve insani yardım çağrısı

Başta BM'ye ait kuruluşlar olmak üzere uluslararası çevreler, çoğu hastanenin hizmet dışı kaldığı, tıbbi malzeme eksikliğinin yaşandığı, açlık, susuzluk ve hijyen malzemeleri eksikliğinin tetiklediği hastalıklar nedeniyle Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye insani yardımların girişinin artırılması çağrısında bulunuyor.

Uluslararası Adalet Divanı'nın 26 Ocak'ta İsrail'e karşı hükmettiği ihtiyati tedbir kararları arasında Gazze'de insani yardıma erişimin sağlanması yer almasına rağmen, Şubat ayında Gazze'ye giren yardım, Ocak ayına oranla yarı yarıya düştü.

BM kuruluşlarının verilerine göre, Gazze'de 378 bin kişi Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) ölçeğinde "felaket" olarak adlandırılan 5. seviye, 939 bin kişi de "acil durum" olarak bilinen 4. seviye açlıkla karşı karşıya.

Gazze Şeridi'ndeki akut gıda güvensizliği Dünya Sağlık Örgütü'nün "kritik" olarak nitelediği yüzde 15 çıtasını aşarak yüzde 16,2'ye ulaştı. Bölgede 6 ila 59 ay arasındaki çocuklarda akıt gıda güvensizliği oranında ciddi bir artış yaşanıyor.

İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660’ı çocuk, 8 bin 570’i kadın olmak üzere 29 bin 954 Filistinli öldürüldü, 70 bin 325 kişi yaralandı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)