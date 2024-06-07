Gazze'nin kuzeyindeki en büyük temiz su göletine kanalizasyon suyu karıştı

İsrail'in, 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de su, elektrik, gıda ve diğer temel hizmetlerin kesilmesi nedeniyle insani kriz derinleşiyor.

Elektrik, yakıt tedarikinin sağlanamaması nedeniyle su, kanalizasyon ve çöp temizliği gibi halk sağlığını yakından ilgilendiren işlemlerin gerçekleştirilememesi, yıkılan evlerin enkazındaki cesetlerin salgın hastalık tehdidi oluşturması, halk sağlığı ve çevre felaketini neden oluyor.

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik yıkıcı saldırıları nedeniyle son olarak bugün, Gazze'nin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Göleti'ne kanalizasyon ve atık suları karıştı.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre gölet, Gazze'nin yağmur sularından temiz su toplamada tek kaynağı olarak kullanılıyordu.

Temiz içme suyuna erişemeyen bölge halkı, bombardımanların gölgesinde derinleşen su ve gıda sıkıntısıyla mücadele ediyor.

Saldırılarda sekiz ayın bilançosu

İsrail, Gazze Şeridi’ne 7 Ekim’de başlattığı yoğun kara ve hava saldırılarına, bölgede yol açtığı insanlık krizi, soykırım suçlaması ve Uluslararası Adalet Divanı’nın (UAD) saldırıları durdurma kararına rağmen sekiz aydır devam ediyor.

Tel Aviv’in aralıksız sürdürdüğü saldırılarda 2,3 milyon Gazzelinin sığındığı Birleşmiş Milletler merkezleri, okullar ve hastanelerin yanı sıra sivil evler de kasıtlı olarak hedef alınıyor ve İsrail ordusunun çekildiği bölgelerde toplu mezarlar bulunuyor.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Dünya Gıda Programı’na (WFP) göre, Gazze'de nüfusun yarısı olan 1 milyondan fazla kişinin temmuz ortasına kadar kıtlık ve ölümle karşı karşıya kalacağı tahmin ediliyor.

Yardımların girişini engelleyerek halkı kıtlığa sürükleyen İsrail, 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı güneydeki Refah’a kara saldırısıyla bölgede güvenli ve sığınılacak bir yer de bırakmadı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi’nin 24 Mayıs’taki açıklamasına göre, İsrail ordusu 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye 77 bin ton patlayıcıyla saldırı düzenlerken, 87 bin konut tamamen yıkıldı ve toplamda ise 297 bin konut zarar görerek oturulamaz hale geldi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi’ne göre, 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde 2 milyon kişi yerinden edilirken, yerinden edilme sonucu Gazze’deki Filistinliler arasında 1 milyon 95 bin bulaşıcı hastalık ve 20 binden fazla "Hepatit A" vakası tespit edildi.

İsrail, Gazze'de 206 tarihi ve kültürel varlığı yıkarken, Gazze Şeridi'nde saldırılarıyla doğrudan verdiği zararı 33 milyar doları buldu. (TY)