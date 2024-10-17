Gazze'nin kuzeyindeki 200 bin Filistinli yiyecek, içecek ve ilaçtan yoksun

Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğü, Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki binaları ve altyapıyı bombalayarak havaya uçurduğu kaydedilen açıklamada, Cibaliya Mülteci Kampı'nda 200 bin Filistinlinin 12 gündür yiyecek, içecek ve ilaçtan yoksun yaşadığına işaret edildi.

Açıklamada, İsrail ordusunca öldürülen onlarca Filistinlinin cenazesinin, ordunun sürdürdüğü kara harekatı ve hareket eden her türlü nesneyi hedef alması nedeniyle hala enkaz altından çıkarılmayı ve yollardan kaldırılmayı beklediği kaydedildi.

Müdürlüğün açıklamasında, "Cibaliya yok ediliyor ve sistematik ölüme maruz kalıyor" ifadesine yer verildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 42 bin 409 Filistinli öldü, 99 bin 153 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

“Kasıtlı aç bırakma politikası”

Cezayir'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Ammar bin Cami, ülkesinin talebiyle gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) olağanüstü toplantısında yaptığı konuşmada, "İsrail, Gazze'deki Filistin halkına karşı kasıtlı bir aç bırakma politikası uyguluyor" dedi.

Uluslararası Adalet Divanının ve Birleşmiş Milletlerin (BM) İsrail'in Gazze'ye saldırılarını durdurması ve gerekli insani yardımın sağlanmasını engelleyen tüm engelleri kaldırması kararlarına işaret eden Bin Cami, "İşgal otoritesinin bu mahkeme ve BM kararlarına yanıtı ise yok saymak, geçişleri kapatmak, daha fazla kısıtlama getirmek ve aç bırakmayı savaş aracı olarak kullanmak oldu" dedi.

İsrail'in 13 Ekim 2024’te, Gazze'nin Deyr el-Belah kentinde sivillerin kaldığı çadırlara saldırdığını ve bu saldırıda en az 4 kişinin yanarak hayatını kaybettiğini hatırlatan Bin Cami, Filistinli sivillerin hayatının tehlikede olduğunu vurgulayarak harekete geçilmesi çağrısı yaptı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)