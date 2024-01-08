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HABER
Yayın Tarihi: 8 Ocak 2024 15:20
 ~ Son Güncelleme: 8 Ocak 2024 15:23
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Gazze'nin kuzeyinde atıksu ve salgın hastalık tehlikesi

Üç aydan uzun bir süredir abluka altında olan Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'nda sık sık su baskınları yaşanıyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Gazze'nin kuzeyinde atıksu ve salgın hastalık tehlikesi
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan Cibaliye Mülteci Kampı'nda, yağmur ve kanalizasyon sularının neden olduğu taşkın, Filistinlileri yeni bir zorlukla karşı karşıya bıraktı.

Filistin-İsrail Savaşı’nın başladığı 7 Ekim'den bu yana İsrail'in havadan ve karadan yoğun saldırılarına maruz kalan Cibaliye sakinleri temel gereksinimlerine dahi ulaşamıyor.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, evlerin büyük kısmının yıkıldığı ve altyapının tahrip edildiği kamptaki tablo, yağan şiddetli yağmurlar ve gölet pompalarını çalıştıracak gerekli yakıt olmaması nedeniyle daha da ağırlaştı.

Sokaklarının ve barınma merkezlerinin kirli suyla kaplandığı kampın sakinleri, salgın hastalık tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

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“Kampta çevre felaketi yaşanıyor”

Beyt Hanun beldesinden göç eden Muhammed el-Hatib, atıksuların kaldıkları okulu basması nedeniyle iki çocuğunun bağırsak hastalıklarına yakalandığını söyledi. Hatib, konuşmasına şöyle devam etti:

“Sağlık merkezleri ile hastanelerin hizmet dışı olması ve mevcut şartlar nedeniyle bu hastalıklarla başa çıkmak çok zor. İçme suyu ve hijyen malzemelerinin yokluğu, çocukları bu hastalıklardan korumayı güçleştiriyor.”

Cibaliye Belediye Başkanı Mazin en-Neccar ise Ebu Raşid Göleti'nin pompalarını çalıştıracak gerekli yakıt olmaması nedeniyle kampta su taşkını yaşandığına dikkat çekti.

Neccar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bu gölet, yağmur sularının toplanması için var. Ama Gazze'nin geldiği durum ve elektrik krizi nedeniyle şu an tamamen kanalizasyon sularıyla dolmuş durumda. Pompalar da bu suyu boşaltamayınca vatandaşların yaşadığı yerler su altında kaldı. Bu tam bir felaket.”

Gazze'deki belediyeler daha önce İsrail'in ana kanalizasyon şebekelerini hedef alması nedeniyle birçok bölgeyi atıksuların basacağı konusunda defalarca uyarıda bulunmuştu. (TY)

Filistin-İsrail Savaşı Gazze Şeridi gazze ablukası
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