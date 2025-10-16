Gazze'nin 'dünyaya açılan kapısı' Refah'ta belirsizlik sürüyor

İsrail ordusuna bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT), Refah Sınır Kapısı'ndaki son duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Çarşamba açılması planlanan ancak "lojistik sebepler" neden gösterilerek ertelenen Refah Sınır Kapısı'nın halen kapalı olduğu belirtildi.

İsrail ile Mısır arasında, Refah Sınır Kapısı'nın insan geçişine açılmasına yönelik hazırlıkların "tam koordinasyon halinde" devam ettiği ifade edildi. Refah Kapısı'nın sadece insanların geçişine açılacağı tarihin gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından duyurulacağı kaydedildi.

Gazze'ye insani yardımların İsrail'in Mısır sınırında yer alan Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan "güvenlik denetiminden" sonra gireceği, Refah'tan insani yardım araçlarının geçmeyeceği aktarıldı.

Açıklamada, Refah Sınır Kapısı'nın insanların geçişlerine açılması için yapılan hazırlıkların ne zaman tamamlanacağına ilişkin ise bilgi verilmedi.

ŞARM EL-ŞEYH BARIŞ ZİRVESİ Trump'ın Gazze planına destek ve ‘yeniden inşa’ mesajı

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasına göre, İsrail'in Gazze'ye her gün 600 tır insani yardım tırının girişine izin vermesi gerekiyor.

Ancak Filistinli kaynaklar, giren yardım tırı sayısının bunun çok altında olduğunu belirtiyor.

İsrail 120 kişinin cenazesini iade etti

Öte yandan İsrail, Hamas'ın Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında gece teslim ettiği İsrailli esirlere ait 2 cenazenin kimlik tespitinin tamamlandığını bildirdi. Inbar Haiman ve İsrail ordusu subayı Muhammed el-Atrash'a ait olduğu anlaşılan cenazeler ailelerine ulaştırıldı.

Gazze Şeridi'nde yaşamını yitirmiş 28 İsrailli esirin cenazesi bulunuyordu. Hamas, İsrail'e şu ana kadar 10 cenazeyi teslim etti.

Teslim edilen 10 cenazeden birinin Nepal vatandaşı bir esire ait olduğu bildirilirken İsrail, naaşlardan birinin ise İsrailli esire ait olmadığını ileri sürmüştü.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının Telegram hesabından yapılan açıklamada, İsrail'den Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) aracılığıyla 30 Filistinlinin cenazesinin teslim alınarak Gazze'ye getirildiği belirtildi.

İsrail'den dün ve önceki gün de 90 kişinin naaşının Gazze'ye ulaştığı aktarılan açıklamada, böylece toplamda 120 kişinin cenazesinin İsrail tarafından iade edildiği kaydedildi.

Naaşların üzerinde darp, işkence izleri olduğu vurgulanan açıklamada, şu ana kadar cenazelerin 4'ünün yakınları tarafından teşhis edildiği aktarıldı.

Açıklamada, Filistinlilerin naaşlarının teşhis edilmesi için gerekli tıbbi çalışmaların yapılacağı belirtildi.

Gazze ve İsrail arasında gece saatlerinde yapılan cenaze teslim görüşleri anı

"Cenazeler verilmeden müzakereler başlamayacak"

Jerusalem Post gazetesine konuşan ve adı açıklanmayan İsrailli yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkes planının ikinci aşaması hakkında değerlendirmelerde bulundu.

İsrailli yetkililer, Mısır'daki profesyonel ekiplerin Gazze'deki 21 İsrailli esirin cenazesinin bulunması için uygulanacak metotları ele aldıklarını belirtti. Trump'ın açıkladığı ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına geçilmesi için müzakerelerin henüz başlamadığı ifade edildi.

Yetkililerin, Gazze'deki 21 İsrailli esirin tamamının cenazesinin teslim edilmeden ikinci aşamaya geçiş için müzakerelere başlanmayacağını dile getirdiği kaydedildi.

*Tom Fletcher

BM'den taraflara çağrı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher, BM Genel Sekreter Sözcülüğü üzerinden yazılı açıklama yaptı.

Gazze'de yürürlüğe giren ateşkesin Filistinliler, İsrailliler ve bölgedekiler için bir umut olduğunu belirten Fletcher, taraflar arasında varılan anlaşmanın tam olarak uygulanması gerektiğini kaydetti.

Fletcher, ateşkesle Gazze'ye yardım çalışmalarını artırmaya çalışırken dün uygulamada aksaklıklarla karşılaştıklarına dikkati çekerek, "Şimdi, Başkan (Donald) Trump, BM Genel Sekreteri ve birçok liderin ısrarla vurguladığı ilerlemenin bu aksaklıklardan etkilenmemesini sağlayıp sağlayamayacağımızı görmek için sınanıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Hamas'a, İsrailli esirlerin cenazelerini acilen teslim etmesi için yoğun çaba sarf etmesi çağrısı yapan Fletcher, İsrail'e de söz verdiği üzere haftada binlerce kamyonluk insani yardım akışına izin vermesi gerektiğini vurguladı.

(NÖ)