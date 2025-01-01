Gazze mitinginde İsrail'e tepki pankartı açanlara gözaltı

İktidara yakın dernek ve sivil toplum örgütlerinin oluşturduğu "Milli İrade Platformu"nun Gazze mitinginde, "Siyonizme Silah Taşıyan Katil Zim, Katil Maersk Türkiye'den Defol!" pankartı taşıyan 3 genç gözaltına alındı.

Sabahın erken saatlerinde başlayan mitinge "Siyonizme Silah Taşıyan Katil Zim Katil Maersk Türkiye'den Defol!" ifadelerini taşıyan pankartı sokmak isteyen gençlere önce izin verilmedi.

Kendisini TÜGVA Karadeniz Bölge Sorumlusu olarak tanıtan bir kişinin alana pankartı sokmayacaklarını söylediği bir video yayımlandı. Ardından polis kişileri gözaltına aldı.

ARKADAŞLARIMIZ GÖZALTINA ALINDILAR!



ZİM VE MAERSK ŞİRKETLERİNİ KORUMAK SİZE Mİ DÜŞTÜ!



Sizin pankartınıza saygımız sonsuz dendikten sonra arkadaşlarımız sırf alana bir pankart sokmak istedikleri için gözaltına alındılar. Galata tiyatronuzun gerçek yüzü böylelikle ortaya çıktı.… https://t.co/ifRlKcMeS5 pic.twitter.com/6toDEP882B — Hüseyin Kılıç (@hammadnuman18) January 1, 2025

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(RT)