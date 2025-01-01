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Yayın Tarihi: 1 Ocak 2025 12:49
 ~ Son Güncelleme: 1 Ocak 2025 13:05
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Gazze mitinginde İsrail'e tepki pankartı açanlara gözaltı

İsrailli şirketleri protesto eden pankart gerekçesiyle üç kişi gözaltına alındı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Gazze mitinginde İsrail'e tepki pankartı açanlara gözaltı
*Fotoğraf: AA

İktidara yakın dernek ve sivil toplum örgütlerinin oluşturduğu "Milli İrade Platformu"nun Gazze mitinginde, "Siyonizme Silah Taşıyan Katil Zim, Katil Maersk Türkiye'den Defol!" pankartı taşıyan 3 genç gözaltına alındı.

Sabahın erken saatlerinde başlayan mitinge "Siyonizme Silah Taşıyan Katil Zim Katil Maersk Türkiye'den Defol!" ifadelerini taşıyan pankartı sokmak isteyen gençlere önce izin verilmedi.

Kendisini TÜGVA Karadeniz Bölge Sorumlusu olarak tanıtan bir kişinin alana pankartı sokmayacaklarını söylediği bir video yayımlandı. Ardından polis kişileri gözaltına aldı.

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