Yayın Tarihi: 22 Ağustos 2025 12:20
 ~ Son Güncelleme: 22 Ağustos 2025 12:26
2 dk Okuma

"Gazze kentinin işgali 1,2 milyon insan için ölüm ve sürgün anlamına geliyor"

Gazze’deki İçişleri Bakanlığı, uluslararası topluma “acil müdahale” çağrısında bulundu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

"Gazze kentinin işgali 1,2 milyon insan için ölüm ve sürgün anlamına geliyor"
*İsrail ordusunun Gazze kentine düzenlediği saldırılarda çok sayıda kişi hayatını kaybetti, 22 Ağustos 2025. (Fotoğraf: AA)

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 685 gündür devam ederken, Gazze kentine yönelik işgal hazırlıkları sahadaki durumu her geçen gün ağırlaştırıyor.

Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre, Gazze’deki İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in Gazze kentini kuşatma ve işgal ederek halkını zorla yerinden etme planının “büyük bir insani felaket” ve “kasten işlenen açık bir savaş suçu” olduğu vurgulandı.

İsrail’in işgal planlarına karşı uluslararası toplumun güçlü ve caydırıcı bir tepki göstermesi gerektirdiği belirtildi.

Gazze’de halkın zaten dar alanlarda sıkışmış bir halde yaşam mücadelesi verdiği ve en temel insani koşullardan yoksun bırakıldığı kaydedildi.

İsrail Savunma Bakanı Katz, Gazze kentini işgal planını onayladı
İsrail Savunma Bakanı Katz, Gazze kentini işgal planını onayladı
20 Ağustos 2025

Son günlerde Gazze kentinin Zeytun ve Sabra mahallelerinde yaşananların, daha önce Şucaiyye, Tuffah ve Durc bölgelerinde uygulanan “yıkım politikasının devamı” olduğuna dikkati çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“İşgalci İsrail’in Gazze kentini işgal planı yaklaşık 1 milyon 200 bin kişi için ölüm emri ve zorunlu göç anlamına geliyor. Gazze’de hiçbir yer güvenli değil. Günlük katliam ve saldırılar sürüyor.”

Açıklamada ayrıca Gazze kentinin, daha önce büyük ölçüde yıkıma uğrayan Refah, Han Yunus ve kuzey bölgeleriyle aynı kaderi paylaşabileceğine dikkati çekilerek, uluslararası topluma “İsrail’in saldırgan planlarını durdurmak ve Gazze halkını zorunlu göçten kurtarmak için acil harekete geçme” çağrısında bulunuldu.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

İsrail, Gazze kentini işgal kararı

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos’ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

Başbakan Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi verdiği bir röportajda, Gazze Şeridi’nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

İsrail basınında yer alan haberlerde de ordunun Gazze’nin geri kalanını işgal etme emri aldığı, ancak bu adımın eylül ayından önce hayata geçirilmesinin beklenmediği aktarılmıştı.

Plana göre ilk aşamada yaklaşık bir milyon Filistinli güneye sürgün edilecek, kent kuşatılacak ve yoğun saldırılar sonrası işgal edilecek.

İkinci aşamada ise büyük ölçüde harabeye dönmüş olan Gazze’nin merkezindeki mülteci kamplarının işgali öngörülüyor.

İsrail, 1967’den 2005’e kadar 38 yıl boyunca Gazze Şeridi’ni işgal altında tutmuştu. Bugün yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi 18 yıldır ağır bir abluka altında bulunuyor.

Abluka, savaş, işsizlik, yoksulluk hatta susuzluk: Gazze Şeridi
Abluka, savaş, işsizlik, yoksulluk hatta susuzluk: Gazze Şeridi
9 Ekim 2023

İSRAİL SALDIRILARININ 685. GÜNÜ
Gazze Şeridi'nde can kaybı 62 bin 263'e yükseldi
Bugün 16:55
İsrail Savunma Bakanı Katz, Gazze kentini işgal planını onayladı
20 Ağustos 2025
İsrailliler Netanyahu'nun Gazze'yi işgal kararına karşı, esir takası anlaşması talebiyle genel greve gitti
17 Ağustos 2025
İsrail'in hedefindeki Gazze'de açlıktan ölenlerin sayısı 251'e yükseldi
16 Ağustos 2025
Gazze'de 1 milyon kişi tekrar zorla yerinden edilmeyle karşı karşıya
8 Ağustos 2025
NETANYAHU GAZZE İŞGALİ İÇİN BASTIRIYOR
Gazze'nin topyekün işgali İsrail'e uzun sürecek bir ayaklanmaya da mal olabilir
6 Ağustos 2025
İSRAİL SALDIRILARININ 685. GÜNÜ
Gazze Şeridi’nde can kaybı 62 bin 263’e yükseldi
Bugün 16:55
İsrail Savunma Bakanı Katz, Gazze kentini işgal planını onayladı
20 Ağustos 2025
İsrailliler Netanyahu'nun Gazze'yi işgal kararına karşı, esir takası anlaşması talebiyle genel greve gitti
17 Ağustos 2025
İsrail'in hedefindeki Gazze’de açlıktan ölenlerin sayısı 251’e yükseldi
16 Ağustos 2025
Gazze’de 1 milyon kişi tekrar zorla yerinden edilmeyle karşı karşıya
8 Ağustos 2025
NETANYAHU GAZZE İŞGALİ İÇİN BASTIRIYOR
Gazze'nin topyekün işgali İsrail'e uzun sürecek bir ayaklanmaya da mal olabilir
6 Ağustos 2025
