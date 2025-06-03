Gazze için Özgürlük Filosu'na tehdit: BM'den 'güvenli geçiş' çağrısı

Gazze'ye insani yardım ulaştırma hedefiyle yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun (Freedom Flotilla Coalition-FFC) yeni gemisi "Madleen", İtalya'nın Katanya limanından 1 Haziran’da hareket etti.

Gemide, aralarında İsveçli aktivist Greta Thunberg ve Game of Thrones dizisindeki “Ser Davos” rolüyle hafızalara kazınan İrlandalı oyuncu Liam Cunningham'in de olduğu 12 kişi bulunuyor.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Thunberg, limandan hareket etmeden önce yaptığı açıklamada, eylemlerini “ablukayı sembolik olarak kırmayı amaçlayan sivil bir misyon” olarak tanımladı. Thunberg, “Eğer insanlıktan geriye bir zerre kaldıysa, Filistin için ve özgür bir Filistin uğruna mücadele etmeliyiz. Burada bulunmam bir tercih değil, bir zorunluluk,” dedi.

Gazze’ye insani yardım taşıyan gemiye drone saldırısı

BM’den “güvenli geçiş” çağrısı

Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndan, "Madleen" yelkenlisinin misyonuna ilişkin yapılan açıklamada, "Madleen, süt tozu, tıbbi malzeme ve diğer yaşamsal yardımları taşıyarak Gazze'ye doğru yola çıkıyor. Avrupa kara sularından, tamamen uluslararası sulardan geçerek Filistin sularına ulaşmayı hedefliyor. Silahsız ve şiddet içermeyen bu yolculuk, uluslararası hukuka tam uyum içindedir. Her türlü saldırı veya müdahale, sivillere yönelik kasıtlı ve yasa dışı bir eylem olacaktır," ifadesi kullanıldı.

Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri ise geminin “güvenli geçişi” için yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Yok oluşu önlemek için Gazze halkının acilen yardıma ihtiyacı var. Bu girişim, bunu sağlamak için sembolik ve güçlü bir çaba. İsrail, geminin yolculuğunu tüm dünyanın yakından izlediğini hatırlamalı, Özgürlük Filosu Koalisyonu ve yolcularına karşı herhangi bir düşmanca eylemden kaçınmalıdır," ifadeleri kullanıldı.

İsrail destekçileri hedef gösterdi

Öte yandan, Middle East Monitor’ün aktardığına göre, filonun yeni seferine katılacağını açıklamasının ardından, İsrail destekçileri tarafından hedef gösterme ve gözdağı verme amaçlı bir kampanya başlatıldı.

ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Thunberg’in filoya katılımına ilişkin bir haberi sosyal medya hesabından paylaşarak, “Umarım Greta ve arkadaşları yüzme biliyordur!” ifadelerini kullandı. Bu yorum, geniş çevrelerce örtülü bir tehdit olarak değerlendirildi.

İsrail destekçisi Avustralyalı araştırmacı Arsen Ostrovsky ise sosyal medya paylaşımında Thunberg’e “Küçük cihatçı, Hamas’a destek vermek için Gazze’ye girmeye çalışıyor,” dedi.