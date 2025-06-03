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DÜNYA
Yayın Tarihi: 3 Haziran 2025 09:49
 ~ Son Güncelleme: 3 Haziran 2025 15:50
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Gazze için Özgürlük Filosu'na tehdit: BM'den 'güvenli geçiş' çağrısı

Greta Thunberg: "Eğer insanlıktan geriye bir zerre kaldıysa, Filistin için ve özgür bir Filistin uğruna mücadele etmeliyiz. Burada bulunmam bir tercih değil, bir zorunluluk."

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Gazze için Özgürlük Filosu'na tehdit: BM'den 'güvenli geçiş' çağrısı
Fotoğraflar: Anadolu Ajansı

Gazze'ye insani yardım ulaştırma hedefiyle yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun (Freedom Flotilla Coalition-FFC) yeni gemisi "Madleen", İtalya'nın Katanya limanından 1 Haziran’da hareket etti.

Gemide, aralarında İsveçli aktivist Greta Thunberg ve Game of Thrones dizisindeki “Ser Davos” rolüyle hafızalara kazınan İrlandalı oyuncu Liam Cunningham'in de olduğu 12 kişi bulunuyor.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Thunberg, limandan hareket etmeden önce yaptığı açıklamada, eylemlerini “ablukayı sembolik olarak kırmayı amaçlayan sivil bir misyon” olarak tanımladı. Thunberg, “Eğer insanlıktan geriye bir zerre kaldıysa, Filistin için ve özgür bir Filistin uğruna mücadele etmeliyiz. Burada bulunmam bir tercih değil, bir zorunluluk,” dedi.

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BM’den “güvenli geçiş” çağrısı

Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndan, "Madleen" yelkenlisinin misyonuna ilişkin yapılan açıklamada, "Madleen, süt tozu, tıbbi malzeme ve diğer yaşamsal yardımları taşıyarak Gazze'ye doğru yola çıkıyor. Avrupa kara sularından, tamamen uluslararası sulardan geçerek Filistin sularına ulaşmayı hedefliyor. Silahsız ve şiddet içermeyen bu yolculuk, uluslararası hukuka tam uyum içindedir. Her türlü saldırı veya müdahale, sivillere yönelik kasıtlı ve yasa dışı bir eylem olacaktır," ifadesi kullanıldı.

Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri ise geminin “güvenli geçişi” için yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Yok oluşu önlemek için Gazze halkının acilen yardıma ihtiyacı var. Bu girişim, bunu sağlamak için sembolik ve güçlü bir çaba. İsrail, geminin yolculuğunu tüm dünyanın yakından izlediğini hatırlamalı, Özgürlük Filosu Koalisyonu ve yolcularına karşı herhangi bir düşmanca eylemden kaçınmalıdır," ifadeleri kullanıldı.

İsrail destekçileri hedef gösterdi

Öte yandan, Middle East Monitor’ün aktardığına göre, filonun yeni seferine katılacağını açıklamasının ardından, İsrail destekçileri tarafından hedef gösterme ve gözdağı verme amaçlı bir kampanya başlatıldı.

ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Thunberg’in filoya katılımına ilişkin bir haberi sosyal medya hesabından paylaşarak, “Umarım Greta ve arkadaşları yüzme biliyordur!” ifadelerini kullandı. Bu yorum, geniş çevrelerce örtülü bir tehdit olarak değerlendirildi.

İsrail destekçisi Avustralyalı araştırmacı Arsen Ostrovsky ise sosyal medya paylaşımında Thunberg’e “Küçük cihatçı, Hamas’a destek vermek için Gazze’ye girmeye çalışıyor,” dedi.

Malta açıklarındaki gemiye İHA saldırısı düzenlenmişti

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını durdurmak amacıyla dünyanın farklı bölgelerinden kampanya ve inisiyatiflerin bir araya gelmesiyle oluşturulan, güvenlik gerekçesiyle rotası gizli tutulan FFC’ye ait yardım gemisi, 2 Mayıs’ta yerel saatle 00.23’te insansız hava araçlarıyla hedef alınmıştı.

“Conscience” adlı gemiye düzenlenen saldırıda, gövdede büyük bir hasar oluşurken, pruvasında yangın çıkmıştı.

Saldırıdan kısa bir süre sonra Times of Malta gazetesi, 2 Mayıs gecesi gerçekleşen bu saldırıdan önce İsrail’e ait bir C-130 askeri nakliye uçağının Malta çevresinde üç saat boyunca dolaştığını yazdı.

İsrail devlet televizyonu KAN ise, Gazze’ye insani yardım götürmek üzere yola çıkan gemiye yönelik saldırının hemen öncesinde bir İsrail askeri nakliye uçağının Malta’ya doğru hareket ettiğini doğruladı. Ancak aynı kaynak, söz konusu uçağın saldırıdan saatler önce İsrail’in güneyindeki bir hava üssüne geri döndüğünü iddia etti. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Filistin-İsrail Savaşı greta thunberg Liam Cunningham Özgürlük Filosu Koalisyonu Madleen
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