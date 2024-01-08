Gazze için Mısır’da ateşkes görüşmesi

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in Filistin topraklarındaki saldırılarını ve ateşkesi görüşmek üzere Kahire'ye gitti.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Abbas’ın görüşmesinde, “İsrail'in Filistinlilere karşı sürdürdüğü soykırım savaşının acil ve kalıcı bir şekilde durdurulması için yürütülen çalışmaların ele alınması” bekleniyor.

Görüşmede ayrıca Gazze Şeridi'ndeki insani felaketle başa çıkmanın yolları, Filistin halkını tehcir etme girişimlerinin önlenmesi ve İsrail güçleri ile radikal yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'teki saldırılarının durdurulması için Mısır ve Arap ülkelerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası düzeyde sarf edilen çabaların ele alınacağı kaydedildi. Abbas ile Sisi görüşmesinin zamanına ilişkin bilgi verilmedi.

Ürdün’den kalıcı ve acil ateşkes çağrısı

Ürdün ve ABD, İsrail'in üç aydır yoğun saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nden Filistinlilerin zorla göç ettirilmesinin kabul edilemeyeceği ve yerlerinden edilen kişilerin evlerine dönmeleri konusunda mutabık olduklarını açıkladı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkeyi ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken başkent Amman'da Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi ile bir araya geldi. Blinken ile Safedi, Gazze'de "felaket" seviyesine ulaşan koşulları kapsamlı şekilde ele aldı.

Görüşmede, "Gazze'ye yardımların yeterli düzeyde ulaşması, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin bölge içinde veya dışına olacak şekilde zorla yerlerinden ettirilmesinin reddedildiği, Gazze'nin kuzeyinde zorla yerlerinden edilen Filistinlilerin evlerine dönmelerinin sağlanması gerektiği" konusunda mutabık kalındı.

İki bakan ayrıca "savaşın durdurulması, bölgeye yardım girişinin sağlanması, sivillerin korunması, çatışmayı sona erdirmek ve iki devletli çözüm temelinde adil şekilde barışı sağlamak için gerçek ve etkili bir çaba başlatılmasına" ilişkin atılan adımları görüşmek üzere iletişimin sürdürülmesi konusunda fikir birliğine vardı.

Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, görüşmede, Gazze'de saldırıları ve bunun sebep olduğu ölüm, yıkım ve insani felaketi sonlandıracak acil ve kalıcı bir ateşkese varılması gerektiğini vurguladı.

Safedi, insani ve tıbbi yardımların, Gazze'nin her bölgesine "hemen, yeterli ölçüde ve sürdürülebilir şekilde" ulaştırılması gerektiğinin altını çizdi.

İsrail'in devam eden saldırıları, uluslararası insan haklarına yönelik ihlalleri ve Batı Şeria'da gerginliği tehlikeli şekilde tırmandırması konusunda uyarıda bulunan Safedi, İsrail'in Batı Şeria'daki durumun körüklenmesine yol açan tüm yasa dışı ve provokatif eylemlerini durdurması çağrısı yaptı. Safedi "Gazze'nin Batı Şeria'dan ayrılmasını" içeren herhangi bir önerinin "beyhude" olduğunu ifade etti.

ABD: Diplomasiyi yürütmemiz hayati önem taşıyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze'de çok fazla kişinin temel ihtiyaçlara erişim zorluğu yaşamaya devam ettiğini belirterek, "Gazze'deki erkekler, kadınlar ve çocuklar için durum ciddiyetini koruyor. Çok fazla kişi gıdaya, suya, ilaca ve yaşam için temel ihtiyaçlara erişim açısından büyük zorluklar yaşamaya devam ediyor" dedi.

Blinken, sosyal medya platformu X hesabından videolu paylaşım yaptı. Gazze'deki durumu bölgedeki ortaklarıyla görüşmek üzere Ortadoğu'yu ziyaret ettiğini kaydeden Blinken, "Bunlar, kolay diyaloglar değil ancak hem Gazze'nin geleceği hem de İsrailli ve Filistinlilerin geleceği için şimdi bu diplomasiyi yürütmemiz hayati önem taşıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Ziyareti kapsamında ortaklarıyla çatışmanın yayılmasını önlemek amacıyla yapılabilecekler konusunda görüşeceklerini vurgulayan Blinken, sivillerin korunması, insani yardımların üst düzeye çıkarılması ve kalan rehinelerin serbest bırakılması konularını ele alacaklarını kaydetti.

Ne olmuştu? Hamas lideri İsmail Haniye, Orta Doğu ziyaretine Türkiye'den başlayan ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'a, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurmaya yoğunlaşması ve Filistin topraklarının işgaline son veren, başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurulması yolunda çalışması çağrısı yaptı. Hamas'ın lider kadrosundan Sami Ebu Zuhri de "Hamas her türlü girişime açıktır ve saldırıları durdurmaya çalışmaktadır" dedi. Mısır ve Katar, Gazze Şeridi'nde ikinci bir geçici ateşkes sağlanması yönünde çaba sarf ediyor. Aralık ayının başından bu yana, İsrail medyası, İsrail ile Hamas arasında Mısır ve Katar'ın gözetiminde Gazze'de tutulan İsrailli rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik dolaylı müzakerelerin olduğunu yazıyor. Mısır Enformasyon Kurumu Başkanı Dıya Raşvan da Aralık ayı sonunda yaptığı açıklamada, ülkesinin, ilgili taraflara (Filistinliler ve İsrailliler), Gazze'de ateşkesle sonuçlanacak, birbiriyle bağlantılı 3 aşamayı içeren bir teklifin çerçevesini sunduğunu aktardı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)