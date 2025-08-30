Gazze İçin “Küresel Sumud Filosu” yola çıkıyor

Filistin’e destek amacıyla oluşturulan ve 44 ülkeden binlerce aktivistin katıldığı “Küresel Sumud Filosu”, İsrail’in Gazze’ye uyguladığı ablukayı kırmak için yarın İspanya’dan, 4 Eylül’de ise Tunus’tan hareket edecek.

AA'nın haberine göre, Filo hazırlıkları hakkında bilgi veren Küresel Sumud Filosu Türkiye Delegasyonu Koordinatörü Hüseyin Durmaz, Avrupa’daki bir limanda gemilerin donatıldığını belirterek, makinist, kaptan ve aktivistlerin günlerdir yoğun şekilde çalıştığını söyledi.

Aktivistlerin olası İsrail müdahalesine karşı psikolojik ve hukuki eğitimler aldığını aktaran Durmaz, “31 Ağustos’ta gemiler Gazze’ye doğru yola çıkacak. Onlarca gemimiz var, 44 ülkeden binlerce kişi katılıyor. 500 bine yakın başvuru yapıldı, inanılmaz bir ilgi var” dedi.

Durmaz, İsrail’in sert müdahalede bulunabileceğini ancak misyonun amacının barışçıl olduğunu vurgulayarak, “Gazze bitmek üzere. Bu nedenle ambargoyu kırmak ve soykırımı durdurmak için bir an önce ulaşmalıyız” dedi.

“Mavi Marmara’dan daha büyük bir katılım”

Almanya’da yaşayan Türk aktivist Hüseyin Şuayip Ordu ise filonun büyüklüğüne dikkat çekerek, “Özgürlük Filosu Koalisyonu bugüne kadar en fazla 6 gemi gönderebilmişti. Bu kez onlarca gemiyle yola çıkıyoruz. Mavi Marmara’daki gibi bir saldırı ihtimali olsa da dünya şu an Gazze için ayağa kalkmış durumda. İnsanlar bu misyonun arkasında” diye konuştu.

Ordu, organizasyonun büyük ölçüde halk desteğiyle mümkün olduğunu vurguladı ve “Burada mesele biz değiliz, Gazze’de açlık ve saldırılar altında yaşayan milyonlarca sivil. Bu yüzden hükümetlerin de bu misyonun arkasında durması gerekir” dedi.

Filoda lojistik sorumlusu olarak görev alan Sümeyra Akdeniz Ordu ise heyecanını şu sözlerle dile getirdi:

“Her organizasyonda aynı duyguyu yaşıyorum ama bu kez çok daha güçlü bir birliktelikle yola çıkıyoruz. Artık yetti. İki yıldır yaşananlara insanın dayanması mümkün değil. Bu nedenle daha vakur bir duruşla Gazze’ye gitmek için yola çıkacağız.”

Ordu, kamuoyunun desteğinin hayati önemde olduğunu vurgulayarak, “Gözünüzü bu misyondan ayırmayın. Gazze’ye odaklandıkça birlik ve beraberliğimiz de güçlenecek” çağrısı yaptı.

(EMK)