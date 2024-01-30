Birleşmiş Milletler (BM) Gıda Hakkı Özel Raportörü Michael Fakhri, bazı ülkelerin Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) finansal desteğini askıya almalarına dair açıklama yaptı.

Fakhri, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, bu durumun 2,2 milyondan fazla Filistinliyi toplu olarak cezalandırdığını söyledi, “Gazze için kıtlık yakındı, artık kaçınılmaz” dedi.

MSF: Uluslararası Adalet Divanının kararıyla çelişiyor Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), UNRWA’ya sağlanan finansal desteği askıya almasından derin endişe duyduğunu açıkladı. MSF, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, bu kesintilerin, milyonlarca Filistinli açısından neden olacağı sonuçların, Uluslararası Adalet Divanının Gazze'ye yardım akışını sağlamak için aldığı ihtiyati tedbirlerle çeliştiğini belirtti.

“Profesyonel olmaktan uzak, siyasi bir karar”

Filistin'deki insan hakları örgütleri, finansal desteğin askıya alınmasını, Gazze Şeridi'ndeki 2 milyondan fazla Filistinliyi açlıkla ölüme sürüklemek olarak değerlendirdi.

İnsan hakları örgütlerinin temsilcileri, Gazze Şeridi'nin Mısır sınırı yakınlarındaki Refah kentinde ortak basın toplantısı düzenledi.

Filistin İnsan Hakları Bağımsız Kurumu Müdürü Cemil Serhan, toplantıda yaptığı konuşmada, "UNRWA'ya sağlanan finansmanın durdurulması, profesyonel olmaktan uzak, siyasi bir karardır. Bu, incelenmemiş İsrail istihbarat bilgilerine dayanmaktadır ve gerçek bir yasal dayanak olarak kabul edilemez" dedi.

BM üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilen Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), faaliyetlerine başladığı 1950'den bu yana Filistinli mültecilere gıda, sağlık, eğitim, barınak gibi insani yardımları sağlayan ana kuruluş. Ajans, bugün işgal altındaki Filistin toprakları ile çevre ülkelerdeki 5,9 milyonu aşkın Filistinli mülteciye destek sağlıyor.

“Toplu katliamı tamamlamaya yönelik bir karar”

Filistin halkının, çok az sayıda çalışanın suçlanması nedeniyle yardımların engellenmesi üzerinden nasıl cezalandırılabileceğini soran Serhan, bunun İsrail işgal güçlerinin Gazze'de uyguladığı toplu katliamı tamamlamaya yönelik, Filistin halkının cezalandırılması için ikna edici olmaktan uzak, saçma gerekçelere dayanan bir adım olduğunu vurguladı.

Serhan, UNRWA'ya finans desteğini durduran devletlere kararlarından dönme ve Gazze'de toplu soykırıma destek yönteminden uzaklaşmaları çağrısı yaptı.

Filistinlilere işkence

Gazze'de İsrail tarafından alıkonulanlara ilişkin konuya değinen Serhan, "İsrail güçleri, Gazze'den alıkoydukları Filistinlileri bilinmeyen gizli bir yerde tutarak onları çeşitli işkencelere maruz bırakıyor" dedi.

Alıkonulan Filistinlilerin, soğukta açık alanda tutulduğuna dikkati çeken Serhan, polis köpekleriyle üzerlerine saldırıldığını, yapılan aşağılamaların uluslararası ölçülere aykırı olduğunun altını çizdi.

Cemil Serhan, İsrail güçlerinin Gazze'den alıkoydukları Filistinlilere herhangi bir ilaç, uygun ve yeterli gıda vermediklerini vurguladı.

Mizan İnsan Hakları Merkezi Müdür Yardımcısı Semir Zakkut da, "UNRWA'nın finansını kesmek demek Gazze'de insanları açlıkla ölüme itmek demektir" dedi.

Uluslararası Adalet Divanı kararlarını uygulama çağrısı

Tüm dünyaya Gazze'de toplu soykırımın durması için Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) kararlarını uygulamaları çağrısında bulunan Zakkut, UAD'nin cuma günü verdiği kararlarından bu yana Gazze'de 400 kişinin öldürüldüğünü, İsrail işgal güçlerinin sivilleri hedef almayı, sivil yapıları yıkmayı, hastaneleri kuşatarak yakıt sağlanması ve sağlık ekiplerinin hareketine engel olmayı tümüyle sürdürdüğüne dikkati çekti.

Zakkut, UAD kararlarına rağmen İsrail güçlerinin toplu soykırım uygulamaktan bir adım geri atmadığını ve bunu tamamlamayı sürdürdüğünü vurguladı.

Ne olmuştu? İsrail, bazı UNRWA çalışanlarının Hamas saldırısında rol oynadığını iddia etti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail yetkililerinin UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istedi. UNRWA İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlattı, bazı çalışanlar çıkarıldı. Almanya, İsviçre, İtalya, Kanada, Finlandiya, Avustralya, İngiltere, Hollanda, ABD, Fransa, Avusturya ve Japonya UNRWA'ya yönelik finansal desteğini geçici süreyle durdurma kararı aldıklarını açıkladı. Norveç, İrlanda ve İspanya UNRWA’ya desteğini sürdüreceğini duyurdu.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)