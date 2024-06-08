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DÜNYA
Yayın Tarihi: 8 Haziran 2024 09:55
 ~ Son Güncelleme: 8 Haziran 2024 09:57
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Gazze hükümeti: Yaklaşık 1,5 milyon kişi bulaşıcı hastalıklara yakalandı

Gazze Şeridi'ndeki hükümet, 2,4 milyon nüfuslu Gazze Şeridi içinde yerlerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığını açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Gazze hükümeti: Yaklaşık 1,5 milyon kişi bulaşıcı hastalıklara yakalandı

Gazze Şeridi’ndeki hükümetin Medya Ofisi, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 1,5 milyon yerinden edilmiş Filistinli, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinden çok kez yerinden edilmeleri sonucu bulaşıcı hastalıklara yakalandı" bilgisini verdi.

Açıklamada, bulaşıcı hastalığa yakalananların durumuna ilişkin bilgi verilmezken, 7 Ekim'den bu yana 2,4 milyon nüfuslu Gazze Şeridi içinde yerlerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı belirtildi.

“3 bin 500 çocuk açlıktan ölme tehlikesiyle karşı karşıya”

İsrail'in ablukası ve 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırıları sonucunda Gazze Şeridi'nde, 3 bin 500 çocuğun açlıktan ölme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu konusunda uyarıda bulunulan açıklamada, Gazze Şeridi dışında tedaviye ihtiyaç duyan 10 bin kanser hastasının da hayatının risk altında olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Gazze Şeridi'nde 17 bin çocuğun, İsrail'in saldırıları sonucu ebeveynleri ya da ikisinden biri olmadan yaşadığı belirtilerek, Gazze Şeridi'nde sağlık hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle 60 bin hamile kadının risk altında bulunduğunun altı çizildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk olmak üzere 36 bin 731 Filistinli öldürüldü, 83 bin 530 kişi yaralandı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
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(AS)

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