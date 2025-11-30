ENGLISH KURDÎ
Yayın Tarihi: 30 Kasım 2025 15:30
 ~ Son Güncelleme: 30 Kasım 2025 15:54
3 dk Okuma

Gazze hükümeti: İsrail ateşkesin ilk 50 gününde 357 Filistinliyi öldürdü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne saldırılarında can kaybı son 24 saatte üç artarak 70 bin 103’e yükseldi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Gazze hükümeti: İsrail ateşkesin ilk 50 gününde 357 Filistinliyi öldürdü
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Gazze Hükümeti, İsrail ordusunun 10 Ekim’den bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasını 591 kez ihlal ederek düzenlediği saldırılarda 357 Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, hükümete bağlı Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, ateşkesten bu yana bölgede yaşanan ihlallere ilişkin bilgi verildi.

Gazze’de ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana 591 ihlalin gerçekleştiği, bu ihlaller kapsamında çoğu çocuk, kadın ve yaşlı 357 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 903 kişinin yaralandığı belirtildi.

Gazze’de ateşkes anlaşmasına varıldı
KISMİ ÇEKİLME VE ESİR TAKASI
Gazze’de ateşkes anlaşmasına varıldı
9 Ekim 2025

İsrail ordusunun, yürürlüğe girmesinin üzerinden 50 günü aşkın süre geçmesine rağmen ateşkes kararını ciddi ve sistematik şekilde ihlal etmeye devam etmesini kınandı; bu durumun uluslararası insancıl hukukun ve anlaşmaya ek insani protokolün açık bir ihlali olduğu kaydedildi.

Ayrıca saldırı ve baskınlarda ise 38 Filistinlinin gözaltına alındığı kaydedildi.

İhlaller kapsamında Filistinlilere, evlere, yerleşim bölgelerine ve yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlara 164 kere doğrudan ateş açıldığı; yerleşim ve tarım bölgelerine 25 kara baskını gerçekleştirildiği, 280 bombalı saldırı düzenlendiği ifade edildi.

Gazze’de ayrıca 118 ev ve sivil tesisin havaya uçurulduğu, bu saldırıların yıkımı genişletmeyi ve sivilleri toplu şekilde cezalandırmayı hedefleyen sistematik bir suç olduğu vurgulandı.

Gazze’de ateşkes: Binlerce Filistinli kuzeydeki evlerine dönmeye başladı
Gazze’de ateşkes: Binlerce Filistinli kuzeydeki evlerine dönmeye başladı
10 Ekim 2025

İsrail saldırılarını Cenevre Sözleşmeleri hükümlerinin ağır şekilde ihlali olarak nitelendiren Gazze’deki hükümet, bu ihlallerden doğacak insani ve güvenlik yansımalarının tüm sorumluluğunun İsrail’e ait olduğunu vurguladı.

Hükümet, ABD Başkanı Donald Trump’a, arabulucu ülkeler ile anlaşmanın garantör taraflarına ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne bu saldırıları durdurmak için ciddi ve etkili bir şekilde harekete geçme çağrısı yaptı.

Açıklamada, İsrail güçlerinin engellenmesi ve ateşkes anlaşması ile insani protokolün maddelerine kesin ve tam şekilde uyması için zorlanması gerektiği ifade edildi.

Trump'ın Gazze planına destek ve ‘yeniden inşa’ mesajı
ŞARM EL-ŞEYH BARIŞ ZİRVESİ
Trump'ın Gazze planına destek ve ‘yeniden inşa’ mesajı
14 Ekim 2025

Can kaybı 70 bin 103’e yükseldi

Öte yandan İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nde düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 3 artarak 70 bin 103’e yükseldi.

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail’in saldırılarında yaşanan can kayıpları ile enkazdan yeni çıkartılan cenazelere ilişkin son verileri paylaştı.

İsrail saldırılarıyla, son 24 saatte biri enkaz altından çıkarılan üç Filistinlinin naaşı ile iki yaralının hastanelere ulaştırıldığı bildirildi.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne Ekim 2023’te başladığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 70 bin 103’e, yaralıların sayısının 170 bin 985 olduğu aktarıldı.

Gazze nüfusa oranla dünyada en fazla ampute çocuk sayısına sahip
FİLİSTİN SAĞLIK BAKANLIĞI
Gazze nüfusa oranla dünyada en fazla ampute çocuk sayısına sahip
10 Kasım 2025

Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim’de Mısır’da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas’ın Gazze’de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır’da imzalanan anlaşma İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim’de devreye girmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.

2023 İsrail'in Gazze saldıları
2023 İsrail'in Gazze saldıları
13 Ekim 2023

(VC)

Filistin-İsrail çatışması Gazze Şeridi israil ordusu
ilgili haberler
İsrail saldırılarında 22 Filistinli hayatını kaybetti
23 Kasım 2025
/haber/israil-saldirilarinda-22-filistinli-hayatini-kaybetti-313795
Trump'ın Gazze planı BMGK'den geçti: ABD “tarihi adım”, Hamas “uluslararası vesayet” dedi
18 Kasım 2025
/haber/trump-in-gazze-plani-bmgk-den-gecti-abd-tarihi-adim-hamas-uluslararasi-vesayet-dedi-313639
KOLEKTİF UTANCIMIZ GAZZE - II
Gazze’de kesilmeyen ateş
4 Kasım 2025
/yazi/gazzede-kesilmeyen-ates-313183
Gazze’de su kıtlığı ve 250 bin ton çöp, Filistin halkının sağlığını tehdit ediyor
28 Ekim 2025
/haber/gazzede-su-kitligi-ve-250-bin-ton-cop-filistin-halkinin-sagligini-tehdit-ediyor-312970
İsrail Savunma Bakanı Katz orduya Gazze'de yıkımı sürdürme talimatı verdi
26 Ekim 2025
/haber/israil-savunma-bakani-katz-orduya-gazze-de-yikimi-surdurme-talimati-verdi-312913
BM Filistin Ajansı, Gazze’deki insani kriz ve yıkımın görüntüsünü paylaştı
8 Ekim 2025
/haber/bm-filistin-ajansi-gazzedeki-insani-kriz-ve-yikimin-goruntusunu-paylasti-312356
