Gazze: Hamas üç aşamalı esir değişimi ve ateşkes planını kabul etti

Filistin tarafı İsrail'in sunduğu Gazze Şeridi'nde 45'er gün sürecek, üç aşamalı esir takası ve ateşkes öngören planı kabul ettiğini bildirdi.

AA'nın haberine göre, ajansa bilgi veren Filistinli kaynaklar, Hamas'a sunulan esir değişimi ve ateşkes teklifinin "çerçeve anlaşmasına" ilişkin yanıtının ayrıntılarını açıkladı.

Hamas'ın sunulan öneriyi kabul ettiği ve çerçeve anlaşmasına dahil edilecek ek taslak hazırladığı belirtildi.

Birinci aşama: "Muharip olmayanlar" serbest bırakılacak

AA'nın haberine göre, 45'er gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkesi kapsayan anlaşmanın ilk aşamasında her iki taraftan kadın, çocuk ve yaşlılar serbest bırakılacak. Bu aşamada Gazze Şeridi'ne girecek insani yardım aracı sayısının günde 500'den daha aşağıda olmaması istendi.

Hamas'ın sunduğu ek, birinci aşamada "[...] ayrıca, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin tüm bölgelerindeki yerleşim yerlerinden çekilmesini içeriyor."

Hamas bu aşamada Gazze'deki hastanelerin hizmete açılması ve saldırılarda hasar gören hastanelerin onarılmasını da istedi.

İkinci aşama: İsrailli esir askerler ve

İsrail'in elindeki Filistinliler'in bir bölümü bırakılacak

"Planın 45 günlük ikinci aşamasında Hamas'ın Gazze'de tuttuğu İsrailli esir askerlerin serbest bırakılmasına karşılık İsrail'in Filistinli esirlerin bir kısmını serbest bırakması isteniyor. Hamas, ikinci aşamada İsrail güçlerinin Gazze'den tümüyle çekilmesini talep ediyor."

Üçüncü aşama: Cenaze değişimi

ve "nihai sonuca yönelik" müzakereler

Planın üçüncü 45 günlük aşamasında taraflar arasında cenazelerin değişiminin gerçekleşmesi öngörülüyor. Bu aşama, "savaşın nihai olarak sona ermesi"ne yönelik müzakerelerin gerçekleşmesini de içerecek.

Hamas'ın değişiklik önerisiyse "savaşın tümüyle sona ermesi için birinci aşamada başlatılacak müzakerelerin ikinci aşamada tamamlanmasını" şart koşuyor.

AA'nın haberine göre, Filistinli kaynaklar, Hamas'ın sunduğu ek öneride her aşamada hangi esirlerin serbest kalacağının ayrıntılı olarak yazıldığı ve 7 Ekim'den bu yana tutuklanan Filistinli tüm esirlerin salıverilmesinin talep edildiğini bildirdiler.

Hamas, dün çerçeve anlaşmasına ilişkin yanıtını Mısır ve Katar'a iletmiş, Doha'da bulunan ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'ın de Hamas'ın önerilerini İsrail yönetimine taşıyacağı bildirilmişti.

KATAR AÇIKLADI Hamas son ateşkes önerisine olumlu karşılık verdi

Hamas'ın Filistinli gruplarla istişarelerin ardından ilettiği vurgulanan açıklamada, "teklifi, tam ve kapsamlı bir ateşkesi garantileyecek, Filistin halkına karşı saldırıları bitirecek, Gazze Şeridi'ne yönelik ablukayı kaldırarak yeniden imarı garantileyecek ve esir takası sürecini tamamlayacak şekilde olumlu karşıladığı" belirtilmişti.

(AEK)