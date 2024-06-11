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Yayın Tarihi: 11 Haziran 2024 15:39
 ~ Son Güncelleme: 11 Haziran 2024 15:41
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“Gazze halkı aşırı derecede su sıkıntısı çekiyor”

Gazze Belediyesi, “İsrail ordusu 7 Ekim 2023'ten bu yana sadece Gazze kentinde 42 su kuyusu ve deniz suyu arıtma tesisini imha etti” açıklamasını yaptı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
“Gazze halkı aşırı derecede su sıkıntısı çekiyor”
Fotoğraf: AA

Gazze Belediyesi, İsrail ordusunun, 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda su kuyuları ve su şebekesini hedef alması nedeniyle Gazze kentindeki Filistinlilerin ciddi susuzlukla karşı karşıya olduğunu duyurdu.

Gazze Belediyesinden yapılan açıklamada, "İşgalci İsrail'in su kuyuları ve şebekesini tahrip etmesi yüzünden Gazze halkı aşırı derecede su sıkıntısı yaşıyor" dendi.

Suya erişmek için yaklaşık 1,5 kilometrelik yol

Açıklamada, Gazze kentinde başta içme suyu olmak üzere "su krizinin" yaşandığına vurgu yapıldı.

Bölge halkının suya erişmek için yaklaşık 1,5 kilometre yürümek zorunda kaldığı ifade edildi.

Gazze Belediyesi Sözcüsü Hüsnü Mehna, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze kentinde 42 su kuyusu ve deniz suyu arıtma tesisini yerle bir ettiğini söyledi.

“Suyun yaklaşık yüzde 10 ila 20'si kaldı”

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden 31 Mayıs'ta yapılan açıklamada, İsrail ordusunun hedef alması ve sınır kapılarını kapatarak yakıt girişine engel olması nedeniyle Gazze Şeridi'nde 700'den fazla su kuyusunun hizmet dışı kaldığını duyurmuştu.

Filistin Merkezi İstatistik Bürosu ve Filistin Çevre Kalitesi Kurumundan 5 Haziran'da yapılan ortak açıklamada, "Gazze Şeridi'ndeki mevcut suyun, saldırı öncesindeki toplam suyun yaklaşık yüzde 10 ila 20'si kadar olduğu tahmin ediliyor" bilgisine yer verilmişti.

Açıklamada İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının "yaşama uygun olmayan bir ortam meydana getirdiği", altyapıyı kapsamlı bir şekilde tahrip ettiği ve yakıt kıtlığının, tüm atık su arıtma tesis ve sistemlerinin bozulmasına yol açtığı vurgulanmıştı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 517'si çocuk olmak üzere 37 bin 164 Filistinli öldürüldü, 84 bin 832 kişi yaralandı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(AS)

Filistin-İsrail Savaşı
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