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DÜNYA
Yayın Tarihi: 2 Ağustos 2024 09:06
 ~ Son Güncelleme: 2 Ağustos 2024 09:08
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“Gazze felaket bölgesine dönüştü”

İsrail ordusunun başta kuzeydeki kentlerde yaşayanlar olmak üzere Gazze halkını aç bıraktığını belirten hükümetin Medya Ofisi Genel Müdürü Sevabite, yetersiz beslenme sebebiyle 35 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
“Gazze felaket bölgesine dönüştü”
Fotoğraf: AA

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail es-Sevabite basına yaptığı açıklamada, İsrail saldırılarının 300 günün geride kaldığını söyledi, son duruma ilişkin bilgi verdi.

İsmail es-Sevabite, İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de pek çok sektörün işlevsiz hale geldiğini ifade etti.İsrail ordusunun, sağlık, eğitim, din, ticaret, hizmet ve benzeri pek çok sektörü işlevsiz hale getirdiğini, hastaneler ile sağlık merkezlerini yıkarak hizmet dışı bıraktığını kaydetti.

“İsrail, Gazze halkını aç bıraktı”

İsrail ordusunun başta kuzeydeki kentlerde yaşayanlar olmak üzere Gazze halkını zorla aç bıraktığını ve sıkı ablukaya tabi tuttuğunu belirten Sevabite, yetersiz beslenme sebebiyle 35 kişinin hayatını kaybettiğine işaret etti.

İsrail ordusunun, Gazze'deki hapishanelerde 7 toplu mezar oluşturduğunu, 60 mezarlığı buldozerlerle kazdığını, 1500 mezarı açtığını ifade eden Sevabite, "Soykırım savaşında 300 gün sonra gelinen noktada, Gazze'nin kelimenin tam manasıyla bir felaket bölgesi haline geldiğini söyleyebiliriz" dedi.

Sevabite son olarak, İsrail ordusunun, gerçeği gizlemek ve Gazze'de işlenen katliamları ifşa etmeye çalışan sesleri susturmak için gazetecileri hedef aldığını vurguladı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 314’ü çocuk, 10 bin 980’i kadın olmak üzere 39 bin 480 Filistinli öldü, 91 bin 128 Filistinli yaralandı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(AS)

Filistin-İsrail Savaşı
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/haber/gazzede-can-kaybi-39-bin-363e-cikti-297977
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/haber/israil-den-gazze-deki-guvenli-bolgeye-askeri-operasyon-sinyali-297931
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/haber/unicef-gazzeli-cocuklar-zor-kosullarla-karsi-karsiya-297696
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