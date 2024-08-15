Gazze eylemlerine izin verdiği için eleştirilen rektör istifa etti

Columbia Üniversitesi Rektörü Minouche Shafik istifa ettiğini açıkladı.

İsrail'in Filistinli sivillere saldırılarını protesto için okul kampüsünde kurulan Gazze Dayanışma Kampı'na katılan öğrencilere karşı yeterince sert olmadığı gerekçesiyle eleştirilen Shafik, görevinden ayrıldığını yazılı açıklamayla ilan etti.

“Tehdit olarak görülmemiz üzücü”

Shafik açıklamasında, "Bu inanılmaz kurumu yönetme onuruna ve ayrıcalığına sahip oldum ve birlikte çalışarak birçok önemli alanda ilerleme kaydettiğimize inanıyorum. Ancak aynı zamanda topluluğumuzdaki farklı görüşlerin üstesinden gelmenin zor olduğu bir kargaşa dönemiydi. Bu dönem topluluğumuzdaki diğer kişiler gibi aileme de önemli bir bedel ödetti" dedi.

Akademik prensipleri destekleyen, herkese "adil ve şefkatli" davranan bir yolda ilerlemeye çalıştığını belirten Shafik, kendisinin, “meslektaşlarının ve öğrencilerinin toplum için tehdit görülmesinin üzücü olduğunu” ifade etti.

Temsilciler Meclisi Başkanı istifayı memnuniyetle karşıladı

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, Shafik'in istifasını memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Johnson, yazılı açıklamasında, "Başkan Shafik'in Yahudi öğrencileri korumayı ve kampüste düzeni sağlamayı reddetmesi sonucunda Columbia Üniversitesi, Hamas'ın geçen sonbaharda İsrail'e yönelik barbarca saldırısından bu yana birçok Amerikan üniversite kampüsünü etkileyen şiddetli antisemitizmin merkezi haline geldi" iddiasında bulundu.

Nisan ayında Shafik'in ofisinde kendisinden istifa etmesini istediğini belirten Johnson, "Uzun zamandır beklenen bir şey olsa da bugün gelen haberi memnuniyetle karşılıyoruz. Bu okul yılına başlayacak olan Columbia'daki Yahudi öğrenciler rahat bir nefes almalı" ifadelerini kullandı.

Geçici Rektörden “eleştirel düşünme” vurgusu

Üniversiteden yapılan açıklamada, Shafik'in istifasının ardından rektörlük görevini geçici olarak Columbia Üniversitesi Irving Tıp Merkezi İcra Kurulu Başkanı Dr. Katrina Armstrong'un yürüteceği duyuruldu.

Armstrong, yaptığı açıklamada, geçici rektör olarak görev yapmak üzere çağrılmaktan büyük onur duyduğunu belirtti.

Üniversitenin tarihine duyduğu saygı ve geleceğine olan bağlılığıyla ortak hedeflere ulaşmak için çalışacağını kaydeden Armstrong, "Bu göreve adım atarken üniversitenin geçtiğimiz yıl karşılaştığı zorlukların son derece farkındayım. Bunların önemini ne küçümsemeli ne de kim olduğumuzu ve ne olacağımızı tanımlamalarına izin vermeliyiz" dedi.

Armstrong, eleştirel düşünme ve alçak gönüllülük alışkanlığının Columbia'nın sınıflarında öğretilen "en temel ders" olduğunu vurguladı.

Üniversitenin resmi internet sitesine göre Armstrong, İcra Kurulu Başkanlığının yanı sıra üniversitenin Sağlık ve Biyomedikal Bilimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı görevini de yürütüyor.

Üniversitelerdeki protestolar ve rektör istifaları Columbia Üniversitesinde Filistin destekçisi öğrenciler, 16 Nisan'da okulun, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını ve işgalini destekleyen şirketlere finansal yatırımlarını protesto amacıyla kampüsün bahçesinde oturma eylemi başlatmış ve Gazze Dayanışma Kampı adıyla çadır kurmuştu. Rektör Minouche Shafik, eylemlerin ikinci gününde New York Polis Teşkilatından (NYPD) göstericilerin dağıtılması için yardım talebinde bulunmuş, kampüse giren polis 108 öğrenciyi gözaltına almıştı. En son 29 Nisan'da okul yönetimi ile müzakerelerin çıkmaza girmesi üzerine öğrenciler okulun tarihi Hamilton Hall binasını işgal etmiş, bir gün sonra okul yönetiminin talebi üzerine NYPD'ye bağlı çevik kuvvet ekipleri öğrencilere müdahale ederek binayı boşaltmış, bahçedeki çadır kampını dağıtmıştı. Üniversitelerde Gazze'ye destek protestolarının başlangıç noktası olan Columbia Üniversitesinin Rektörü Minouche Shafik 17 Nisan'da, "Yahudi öğrencileri antisemitizmden korumadığı" yönündeki iddialar nedeniyle Temsilciler Meclisi Eğitim ve İşgücü Komitesine 5 saat ifade vermiş, bizzat Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson tarafından istifası istenmişti. Shafik, uzun süre direnmiş ve 2023-2024 eğitim yılını rektör olarak tamamlamıştı. Daha önce ülkede pek çok rektör benzer gerekçelerle ABD Kongresinde sorgulanmış, aralarında Harvard ve Pensilvanya üniversitelerinin rektörlerinin de bulunduğu pek çoğu, baskılara direnemeyerek istifa etmek zorunda kalmıştı.

(AS)