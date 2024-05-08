Gazze'deki toplu mezarlardan 520 Filistinlinin cesedi çıkarıldı

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail ordusunun baskın yapmış olduğu Şifa Hastanesinde sürdürülen toplu mezar çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, “Sağlık ekipleri, Şifa Hastanesi yerleşkesinde şu ana kadar 3. toplu mezarı tespit etti ve buradan şu ana kadar 49 Filistinlinin cesedi çıkarıldı, çalışmalar sürdürülüyor” bilgisi yer aldı.

“Onlarca cesedin çıkarılmasını bekliyoruz”

İsrail askerleri tarafından çok sayıda Filistinlinin alıkonulduğuna ve kaybedildiğine dikkat çekilen açıklamada, "Çalışmalar bitmedi ve yeni onlarca cesedin çıkarılmasını bekliyoruz" dendi.

Gazze Şeridi'nde İsrail ordusunun baskın yaptığı hastanelerde bulunan toplu mezar sayısının 7'ye çıktığına vurgu yapılan açıklamada, bu toplu mezarlardan şu ana kadar 520 Filistinlinin cesedinin çıkarıldığı kaydedildi.

3 hastanede 7 toplu mezar

Açıklamada, Gazze kentindeki Şifa Hastanesinde 3, Han Yunus'taki Nasır Hastanesinde 3 ve Gazze'nin kuzeyinde yer alan Beyt Lahiya'daki Kemal Advan Hastanesinde bir toplu mezarın bulunduğu belirtildi:

"İsrail işgal ordusunun, Filistin halkına karşı hastanelerde ve hastane dışında işlediği soykırım ve süregelen cinayet suçlarını en şiddetli şekilde kınıyoruz. Uluslararası ve Birleşmiş Milletler kuruluşlarına bu çirkin suçu kınama çağrısında bulunuyoruz.

Toplu mezarlardan ve insanlığa karşı sürdürülen bu saldırılardan ABD yönetimi, uluslararası toplum ve İsrail sorumludur. İsrail'e insanlığa karşı işlediği bu suçları ABD'nin tam desteğiyle sürdürme izni veriliyor."

Uluslararası soruşturma çağrısı

Hükümet, "Gazze'de soykırım savaşı ile sağlık sistemine ve hastanelere yönelik savaşın durdurması için" İsrail'e baskı uygulanması çağrısı yaptı.

Açıklamada ayrıca, İsrail'in "Gazze'de sağlık çalışanlarına, hastalara, yaralılara, yerinden edilmiş Filistinlilere ve genel olarak sivillere karşı işlediği insanlık suçlarına yönelik bağımsız, uluslararası bir soruşturma açılması" çağrısında bulunuldu.

Ne olmuştu? İsrail ordusu, Gazze kentinin batısında bulunan, 7 binden fazla hasta ve yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Şifa Hastanesine 18 Mart'ın ilk saatlerinde baskın düzenledi ve Filistinlilerin sığındığı yerleşkeyi kuşattı. Gazze'deki hükümet, İsrail güçlerinin Şifa Hastanesi ve çevresinde 400'den fazla Filistinliyi öldürdüğünü, 900'den fazlasını alıkoyduğunu ve 1050 evi yıktığını duyurdu. İsrail ordusu ise 2 hafta süren baskında 200 kişinin öldüğünü, 500'den fazla kişinin alıkonulduğunu açıkladı. Görgü tanıkları ise İsrail güçlerinin çekilmeden önce Şifa Hastanesinin tüm binalarını yaktığını ve tamamen hizmet dışı bıraktığını, hastanenin cerrahi binasının katlarını ve odalarını tamamen yıktığını, geri kalanını ateşe verdiğini, ana resepsiyon ve acil durum binasını da yakarak içindeki tüm tıbbi malzemeleri imha ettiğini anlattı. İsrail ordusu, 15 Kasım 2023'te de Şifa Hastanesine tüneller ve cephanelikler bulunduğu iddiasıyla baskın düzenlemiş, hastaneye ciddi zarar verdikten sonra iddialarını destekleyecek kanıtlar sunamamıştı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)