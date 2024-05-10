“Gazze'deki son hastane 48 saat içinde hizmet dışı kalacak”

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail'in yoğun saldırıları altında kalan ve insanı yardım girişlerinin de durduğu Gazze Şeridi'ndeki Aksa Şehitleri Hastanesinde yaşanan yakıt sıkıntısına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Aksa Şehitleri Hastanesi yönetimi, 48 saat içinde yakıtın biteceğini dolayısıyla sağlık ve tıbbi hizmetlerin durdurulacağını bildirdi" dendi.

İsrail ordusunun saldırılarıyla Gazze Şeridi'ndeki 33 hastaneyi hizmet dışı bıraktığını belirten Medya Ofisi, "İşgalci İsrail'in sağlık sistemini yıkmasının ardından Gazze Şeridi'nde hizmet veren son hastane olan Aksa Şehitleri Hastanesine yakıt tedariki de durduruldu" dedi.

Uluslararası kurum ve kuruluşlara çağrı

Açıklamada, hastanenin hizmet dışı kalması durumunda başta yoğun bakımdaki hastalar ile kuvözdeki bebekler olmak üzere hasta ve yaralıların hayatlarının ciddi tehlikeye gireceği vurgulandı.

Yaşanacak sağlık felaketinden İsrail ve ABD yönetiminin sorumlu tutulduğu açıklamada, uluslararası kurum ve kuruluşlara "çok geç olmadan ve mümkün olan en kısa sürede" hastaneye yakıt tedarikinde bulunma çağrısı yapıldı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944’ü çocuk olmak üzere 34 bin 904 Filistinli öldürüldü, 78 bin 514 kişi yaralandı.

DSÖ: Yakıt olmazsa sağlık sistemi tamamen çöker

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, İsrail'in yoğun saldırıları altında bulunan ve insani yardım girişlerinin de yapıldığı sınırların kapatıldığı Gazze'ye yakıt girişinin olmaması halinde sağlık sisteminin "tamamen çökeceği" uyarısında bulundu.

BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında konuşan Harris, 6 Mayıs'ta İsrail'in Refah'a yönelik kara saldırısı başlatmasıyla birlikte Nasır Hastanesinin de yer aldığı Gazze'deki bazı sağlık merkezlerine destek olduklarını belirten Harris, bu eylemi, Refah'a yönelik kara saldırısına karşın "bir acil durum planının parçası" olarak gerçekleştirdiklerini aktardı.

Harris, DSÖ'nün çeşitli hastane, sahra hastaneleri ve belirli bölgelerde sağlık malzemeleri stokladıklarını dile getirdi.

Gazze Şeridi'ne yakıtın girmesinin önemine işaret eden Harris, "Yakıt olmadan hastanemizde yapılan her şey duracak. Buralarda hayat kurtaran tedaviler artık yapılamaz. Yani yakıt olmazsa kim ne yaparsa yapsın sağlık sistemi tamamen çöker" dedi. Harris, sağlık sistemine erişimi yok etmenin herkes için felaket olacağının da altını çizdi.

OCHA: Benzeri görülmemiş acil durum seviyesi

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Gazze Bölge Ofisi Başkanı Georgios Petropoulos, "Gazze'deki mevcut durum, benzeri görülmemiş acil durum seviyelerine ulaştı" açıklamasını yaptı.

"Gazze'deki mevcut durum, benzeri görülmemiş acil durum seviyelerine ulaştı" diyen Petropoulos, İsrail'in, Gazze'nin güneyindeki Refah kentine düzenlediği saldırıların yanı sıra buradaki insanlara yönelik tahliye talebinin, birçoğu daha önce çok kez yerinden edilmiş olan en az 110 bin kişinin zorla yerinden edilmesiyle sonuçlandığını belirtti.

Petropoulos, Refah Sınır Kapısı'nın İsrail güçlerince kapatılmasının, insani faaliyetler için yakıt ve kritik insani malzemelerin girişini kısıtladığını söyledi: "İnsani yardım operasyonları yakıt olmadan sürdürülemez. Yakıt ikmali derhal yeniden başlatılmazsa insani yardım, iletişim ve bankacılık faaliyetleri birkaç gün içinde duracak."

Petropoulos, 24 saat içerisinde Gazze sağlık bakanlığı tarafından yönetilen 5 hastane, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) tarafından kullanılan 17 sağlık merkezi, 5 sahra hastanesi, tıbbi tesisler ve 28 ambulansın yakıtının tükenmesinin öngörüldüğünü aktardı.

UNICEF: Hayat kurtaran kaynaklar tamamen kesildi

BM Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF) Gazze Şeridi'ndeki Kıdemli Acil Durum Koordinatörü Hamish Young da "Son 30 yıldır büyük ölçekli insani acil durumlar üzerinde çalıştım ve hiçbir zaman bunun kadar yıkıcı, karmaşık veya istikrarsız bir durumla karşılaşmadım" dedi.

Gazze'deki insanların yeniden hareket etmeye zorlanmasıyla, onları besleyen, destekleyen ve hayat kurtaran kaynakların tamamen kesildiğini kaydeden Yuoung, bu durumun çocukların ölmesine yol açacağını ve bu ölümlerin önlenebileceğinin altını çizdi.

Yuoung, "Gazze'de 14 binden fazla çocuğun öldürüldüğü bildiriliyor. Refah'a yapılan bir kara saldırısı şüphesiz bu sayının dramatik bir şekilde artmasına neden olacaktır" dedi.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)