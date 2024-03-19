Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne baskın: 50 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusu, binlerce hasta, yaralı ve yerinden edilmiş insanın yanı sıra çevrede yaşayan yaklaşık 70 bin Filistinlinin varlığına rağmen, dünden (18 Mart) bu yana Şifa Hastanesi’ne saldırılarını sürdürüyor.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, “Ordu güçleri, İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet (Şabak), 13. Deniz Komando Birimi kuvvetleri ve 162’nci Tümen liderliğindeki 401’inci Tugay’a bağlı güçler Şifa Hastanesi bölgesinde faaliyetleri sürdürüyor.” denildi.

İsrail güçleri ile Filistinliler arasından “yüz yüze çatışmalar” olduğuna işaret edilen açıklamada, baskının başından bu yana 50 Filistinlinin hayatını kaybettiği ve 180’inin alıkonulduğu aktarıldı.

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Bir İsrail askeri öldü

Öte yandan İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki çatışmada bir tabur komutanının öldürüldüğünü duyurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, İsrail Ordusuna bağlı 401’inci Tabur Komutanı 51 yaşındaki Sebastian Haion’un, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki çatışmada öldürüldüğü belirtildi.

Açıklamada Haion’un öldürülmesiyle ilgili ayrıntılara yer verilmezken, kimliğini açıklamayı reddeden İsrailli bir askeri kaynak, AA’ya İsrailli asker Haion’un, Şifa Hastanesi bölgesindeki askeri operasyon sırasında öldürüldüğünü açıkladı.

Böylece, İsrail ordusunun Şifa Hastanesi’ne saldırı başlattığı dünden bu yana ölen İsrail askeri sayısı 2’ye yükselmiş oldu.

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Şifa Hastanesi’ne saldırı devam ediyor

İsrail ordu güçleri dün sabah da Şifa Hastanesi’ne İHA’lar ve ağır silahlarla baskın düzenlemiş, saldırıda ölen ve yaralananlar olmuştu.

İsrail güçleri kasım ayında da Gazze Şeridi’nin en büyük sağlık kompleksi Şifa Hastanesi’ni işgal ettikten 10 gün sonra hastanenin bazı bölümlerini yıkarak çekilmişti.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(VC)