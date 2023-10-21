Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Hastanelere acil yakıt ulaştırılmaması yaralılar için ciddi tehlike oluşturuyor

İsrail ordusu, bombardıman ve abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yakıt verilmeyeceğini duyurdu.

Refah Sınır Kapısı açıldı: Yardım geçişi başladı

Öte yandan Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde bulunan hastanelere acilen yakıt ulaştırılmaması durumunda bunun yaralılar ve hastalar için ciddi tehlikeler oluşturacağı uyarısında bulundu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'nin güneyine insani yardımların gireceğine işaret ederek, "Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki saldırıları yoğunlaştırmaya devam edeceğiz" dedi.

Ordu Sözcüsü, Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'nin güneyine gıda, ilaç ve su nakliyatının yapıldığını kaydederken, bölgenin yakıt ihtiyacının ise karşılanmayacağını savundu.

Adraee, "Gazze Şeridi'ne yakıt girmeyecek" ifadelerini kullandı.

"Yakıt tükenmek üzere"

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırıları nedeniyle sağlık sisteminin çökme dercesine geldiğini belirtti.

Bugün Refah Sınır Kapısı'ndan giren insani ve tıbbi yardımlara işaret eden Kudra, "Yakıt neredeyse tükenmek üzere. Gazze Şeridi'ndeki hastanelere acilen yakıt ulaştırılmaması durumunda bunun yaralılar ve hastalar için ciddi tehlike oluşturacağı konusunda uyarıyoruz" dedi.

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin dünyaya açılan tek kapısı olan Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı, sınırlı insani yardımların bölgeye girişi için bugün geçici süreyle açılmıştı. (AÖ)