Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Hastane saldırısında 471 kişi öldürüldü
İsrail'in El-Ehli Baptist Hastanesi'ne saldırısında 28'i ağır olmak üzere 342 kişi de yaralandı.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, El-Ehli Baptist Hastanesi'ne dün (17 Ekim) İsrail tarafından yapılan saldırının bilançosunu açıkladı.
Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre Sağlık Bakanlığı, saldırıda 471 kişinin hayatını kaybettiğini kaydetti. Hayatını kaybedenler arasında çok sayıda çocuk da olduğu belirtildi.
SİVİLLERE YÖNELİK KATLİAM
İsrail Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ni vurdu: "En az 500 ölü"
17 Ekim 2023
28'i ağır 342 kişi de yaralandı
Hastane saldırısında 28'i ağır olmak üzere 342 kişi de yaralandı. Yüzlerce Gazzeli, İsrail'in hava saldırılarından kurtulmak için hastaneye sığınmıştı.
Açıklamada hastaneleri hedef alma aşamasına gelen İsrail'in sağlık sistemi için "ciddi bir tehdit" olduğu kaydedildi.
Sağlık Bakanlığı'ndan dün yapılan ilk açıklamada, saldırı sonrası en az 500 kişinin hayatını kaybettiği ifade edilmişti.
(NT)
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023
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