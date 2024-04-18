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Yayın Tarihi: 18 Nisan 2024 15:18
 ~ Son Güncelleme: 18 Nisan 2024 15:20
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“Gazze'deki okulların yüzde 80’inden fazlası yıkıldı veya hasar gördü”

BM raportörleri, Filistin'in eğitim sisteminin sistematik şekilde yok edildiğini açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
“Gazze'deki okulların yüzde 80’inden fazlası yıkıldı veya hasar gördü”
Fotoğraf: AA

Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri, Gazze’deki eğitimin durumuna dair yazılı açıklama yaptı.

Raportörler, “Gazze'deki okulların yüzde 80'inden fazlası yıkıldı veya hasar gördü. Filistin eğitim sisteminin sistematik olarak yok edilmesi konusunda ciddi endişe duyuyoruz” dedi.

“5 bin 479'dan fazla öğrenci öldürüldü”

İsrail'in bu saldırılarının "eğitim katliamı" şeklinde nitelendiği açıklamada, öğretmenlerin, öğrencilerin ve personelin tutuklanması, gözaltına alınması veya öldürülmesinin yanı sıra eğitim altyapısının tahribatı yoluyla eğitimin sistematik olarak yok edildiği kaydedildi:

“İsrail'in Gazze'ye yönelik 6 aydır süren saldırında 5 bin 479'dan fazla öğrenci, 261 öğretmen ve 95 profesör öldürüldü. 7 bin 819'dan fazla öğrenci ve 756 öğretmen yaralandı. Bu sayı her geçen gün artıyor. Gazze'de kalan son üniversite olan El-İsra Üniversitesi, 17 Ocak 2024'te İsrail ordusu tarafından yıkıldı.”

“BM okulları dahi bombalandı”

İsrail'in, uluslararası bursu olan Filistinli öğrencilerin yurt dışında eğitim almalarını da engellediği bildirildi.

"Okullar yıkıldığında umutlar ve hayaller de yıkılır" ifadesinin yer aldığı açıklamada, İsrail ordusunun "güvenli bölgeler" olarak belirlediği alanlar da dahil zorla yerinden edilmiş sivilleri barındıran BM okullarını dahi bombaladığı belirtildi.

“İhlallerden sorumlu tutulmalılar”

Açıklamada, eğitime yönelik saldırıların kabul edilemeyeceği vurgulanarak, "Uluslararası toplum, okulları ve üniversiteleri hedef alanların sorumlu tutulacağına dair açık bir mesaj vermeli. Bu ihlallerin sorumluluğu, eğitim sistemini finanse ve yeniden inşa etme yükümlülüğünü de içeriyor" dendi.

Birleşmiş Milletler özel raportörleri

BM özel raportörleri, "İnsan Hakları Konseyinin özel mekanizmaları" diye tanınan sürecin parçası olarak biliniyor.

BM İnsan Hakları sistemindeki bağımsız özel mekanizmalar, Konseyin belirli bir ülkenin durumunu veya dünyanın herhangi bir yerindeki tematik sorunları ele alan bağımsız bilgi toplama ve izleme mekanizmaları olarak öne çıkıyor.

Kurumun bünyesinde bulunmayan özel mekanizmaların uzmanları, gönüllülük esasına göre ve bağımsız şekilde çalışmalarını yürütüyor.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(AS)

Filistin-İsrail Savaşı
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/haber/abden-gazze-icin-insani-yardim-cagrisi-294367
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