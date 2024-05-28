Gazze'deki Kuveyt Hastanesi hizmet dışı kaldı

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bulunan ve İsrail hava saldırısında 2 personelinin öldüğü Kuveyt Hastanesi hizmet dışı kaldı.

Kuveyt Hastanesi Müdürü Suheyb el-Hemas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Düşmanın (İsrail'in) Refah kentindeki askeri operasyonunu genişletmesi ve hastane çevresine defalarca ve kasıtlı olarak saldırması nedeniyle Kuveyt Hastanesi'nin hizmet dışı kaldığını duyuruyoruz" dedi.

Personeli sahra hastanesine nakledildi

Hastane kapısında gerçekleşen son İsrail saldırısında 2 personelin hayatını kaybettiğini, 5 sağlık personelinin yaralandığını ifade eden Suheyb el-Hemas, çalışan sağlık ekiplerinin Mevasi bölgesinde hazırlanmakta olan sahra hastanesine nakledildiğini kaydetti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, Kuveyt Hastanesi personelinden Reşid Muhammed Said Berhum (23) ile Musab Sami Dahlallah el-Arca'nın (22) görevleri başındayken İsrail keşif uçaklarının saldırısı sonucu hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

İsrail önceki akşam, Uluslararası Adalet Divanı'nın 24 Mayıs'ta aldığı tedbir kararına rağmen Refah'ta yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarına saldırı düzenledi. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığının yazılı açıklamasına göre, saldırıda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 45'e, yaralı sayısı da 249'a yükseldi.

600'ü diyaliz olmak üzere 1200 hasta ve yaralı var

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde bulunan Aksa Şehitleri Hastanesinin yönetiminden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, pazar gününden bu yana hastaneye yakıt girişine engel olduğu ve bir haftadan kısa bir süre zarfında bunun ikinci kez tekrarlandığı ifade edildi.

Açıklamada, yakıtın gelmemesi durumunda, 4 saat içinde hastanenin tüm birimlerinde hizmetin duracağı ve bir sağlık felaketi yaşanacağı uyarısı yapıldı.

Hastanede, 600'ü diyaliz olmak üzere 1200 hasta ve yaralı olduğu belirtilen açıklamada, yakıt girişinin engellenmesinin, tıbbi personele ve zaten harap durumda olan sağlık sektörüne baskı yapma amacı taşıdığı aktarıldı.

Uluslararası topluma çağrı

“Hastaları tedavi hakkından mahrum bırakan bu korkunç suçtan İsrail ve ABD'nin sorumlu tutulduğu” açıklamada, uluslararası toplum, hastaneye 50 bin litre yakıt sevkiyatı yapması için İsrail'e baskı yapmaya çağrıldı.

Aksa Şehitleri Hastanesinden 23 Mayıs'ta yapılan açıklamada, yakıtın tükenmesi nedeniyle iki saat içinde sağlık hizmetinin duracağı belirtilmiş, 24 Mayıs gecesinde de bu nedenle bazı birimlerde elektrik kesintisi yaşanmıştı. Sabah saatlerinde 15 bin litre yakıtın gelmesiyle hastane yeniden faaliyete geçmişti.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)