Gazze'deki İçişleri Bakanlığı: İsrail, sivillerin yaşadığı 6 evi hedef aldı

Gazze'deki İçişleri Bakanlığının Telegram hesabından yapılan açıklamaya göre, İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus’ta sivillerin yaşadığı 6 evi hedef aldı.

Filistin haber ajansı WAFA'dan geçen haberde de "Han Yunus kentinde sivillerin yaşadığı 6 evin bombalanması sonucu çoğu çocuk ve kadın en az 21 kişi yaşamını yitirdi, 79 kişi de yaralandı" bilgisine yer verildi.

İsrail Gazze’deki tarihi kiliseyi vurdu

Bir cami daha vuruldu

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı ayrıca, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye bölgesinde hedef aldığı el-Ömeri Camii'nin tamamen yıkıldığını açıkladı. Açıklamada, saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Gazze Şeridi'ndeki Hamas'a bağlı hükümetin Basın Ofisi Başkanı Selame Maruf, 18 Ekim'de "İsrail 10 camiyi yıktı, onlarca cami ve mabede de zarar verdi. Bunlar arasında 7 tarihi cami ve kilise de var" açıklamasını yapmıştı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)