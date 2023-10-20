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DÜNYA
Yayın Tarihi: 20 Ekim 2023 08:54
 ~ Son Güncelleme: 20 Ekim 2023 08:55
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Gazze'deki İçişleri Bakanlığı: İsrail, sivillerin yaşadığı 6 evi hedef aldı

Han Yunus’ta sivillerin yaşadığı 6 evin bombalanması sonucu aralarında çocukların olduğu en az 21 kişi yaşamını yitirdi, 79 kişi yaralandı.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/20/gazze-deki-icisleri-bakanligi-israil-sivillerin-yasadigi-6-evi-hedef-aldi.jpg
Fotoğraf: AA

Gazze'deki İçişleri Bakanlığının Telegram hesabından yapılan açıklamaya göre, İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus’ta sivillerin yaşadığı 6 evi hedef aldı.

Filistin haber ajansı WAFA'dan geçen haberde de "Han Yunus kentinde sivillerin yaşadığı 6 evin bombalanması sonucu çoğu çocuk ve kadın en az 21 kişi yaşamını yitirdi, 79 kişi de yaralandı" bilgisine yer verildi.

İsrail Gazze’deki tarihi kiliseyi vurdu
İsrail Gazze’deki tarihi kiliseyi vurdu
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Bir cami daha vuruldu

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı ayrıca, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye bölgesinde hedef aldığı el-Ömeri Camii'nin tamamen yıkıldığını açıkladı. Açıklamada, saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Gazze Şeridi'ndeki Hamas'a bağlı hükümetin Basın Ofisi Başkanı Selame Maruf, 18 Ekim'de "İsrail 10 camiyi yıktı, onlarca cami ve mabede de zarar verdi. Bunlar arasında 7 tarihi cami ve kilise de var" açıklamasını yapmıştı.

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(AS)

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