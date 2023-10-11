Gazze'deki hava saldırılarında 9 BM çalışanı öldürüldü

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları öncülüğündeki Filistinli direniş gruplarının 7 Ekim’de İsrail’e karşı başlattığı ‘Aksa Tufanı’ ile İsrail’in Gazze’ye yönelik ‘Demir Kılıçlar’ operasyonları sonrası başlayan çatışmalar beşinci gününde sürüyor.

UN News'e göre Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA), 7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarında çalışanları arasında ölenlerin sayısının 9'a yükseldiğini bildirdi.

UNWRA İletişim Direktörü Juliette Touma, AP'ye yaptığı açıklamada ise "Çatışma zamanları da dahil sivillerin korunmasının önemi çok büyüktür" dedi.

175 bin kişi ajansın okullarına sığındı

Öte yandan, 175 binden fazla kişinin bölgede 13 bin kadar personeli bulunan UNRWA tarafından işletilen okullara sığındığı belirtildi.

Gazze'deki yaklaşık iki milyon Filistinli mültecinin büyük bir kısmı için eğitim ve sağlık gibi temel hizmetleri sağlayan bir kuruluş olan UNRWA, 14 gıda dağıtım merkezini çatışmalar nedeniyle ya kapattı ya da faaliyetlerini azalttı.

Filistin Kızılayı: İsrail Gazze’de dört sağlık çalışanını öldürdü

Ne olmuştu? Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın 7 Ekim’de başlattığı, kısa süre içinde diğer Filistinli direniş gruplarının da dahil olduğu 'Aksa Tufanı' operasyonu kapsamında abluka altındaki Gazze Şeridi’nden İsrail’e saldırılar düzenlendi. Gazze’den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli direniş grupları bölgedeki yerleşim birimlerine ve askeri noktalara baskınlar düzenleyerek birçok İsrailliyi esir aldı. İsrail ordusu ‘Demir Kılıçlar Operasyonu’ adıyla Gazze’ye yönelik yoğun hava saldırıları başlatırken, Batı Şeria’daki Filistinli gruplar da İsrail ordusuna karşı ayaklanma ve intifada çağrısında bulundu. Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1200 İsraillinin hayatını kaybettiği, 106'sı ağır 2 bin 806 kişinin de yaralandığı açıklandı. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 260’ı çocuk olmak üzere 1055 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 184 kişinin yaralandığını duyurdu. Batı Şeria'da da İsrail askerlerinin saldırılarında 21 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 130 kişinin de yaralandığı bildirildi.

(NT)