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DÜNYA
Yayın Tarihi: 19 Ekim 2023 12:10
 ~ Son Güncelleme: 19 Ekim 2023 12:16
3 dk Okuma

FİLİSTİN'E DÜNYA ÇAPINDA DESTEK

Gazze'deki hastane katliamına öfke dinmiyor

İsrail'in Gazze'deki hastane katliamı, Brezilya'dan Pakistan'a, İrlanda'dan Yemen'e kadar dünyanın dört bir yanında kitlesel eylemlerle kınandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/19/gazze-deki-hastane-katliamina.jpg
Fotoğraflar: Anadolu Ajansı

İsrail'in abluka altındaki Gazze'de 17 Ekim'de bombaladığı ve 471 kişinin hayatını kaybettiği El-Ehli Baptist Hastanesi saldırısının ardından birçok ülkede protesto gösterileri yapıldı.

Fransa'da İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in, Filistin'e destek gösterilerinin yasaklanması talimatının ardından başkent Paris'te güvenlik önlemleri arttırıldı.

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Atina'da binler yürüdü

AA'ya göre Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Filistin'e destek gösterisine binlerce kişi katıldı. Hastane katliamının kınandığı eylemde, bayrak ve pankart taşıyarak slogan atan eylemciler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

İspanya'nın Katalonya özerk bölgesinin başkenti Barselona'da düzenlenen gösterilerde İsrail'in El-Ehli Baptist Hastanesi başta olmak üzere Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar protesto edildi.

Kanada'da eyalet meclisinde oturma eylemi

Kanada'da yüzlerce kişi Alberta eyaleti meclisinin bahçesinde oturma eylemi yaptı. Edmonton'daki eyalet meclisinde toplanan eylemciler, İsrail'in Filistinlilere saldırılarını kınadı. 

"Filistin'e özgürlük" çağrılarının yapıldığı eylemde konuşan Kanada Avam Kamarası Üyesi Sameer Zuberi, "Gazze Şeridi'ndeki katliamı durdurma" çağrısı yaptı.

Toronto'da ise İsrail Başkonsolosluğu önünde gösteri yapıldı.

ABD'nin birçok kentinde İsrail protestosu

ABD'de başta Washington, New York, Chicago ve Kaliforniya olmak üzere çok sayıda kentte yapılan eylemlerde İsrail'in saldırıları protesto edildi.

Eylemlerde ABD yönetimine İsrail'e ateşkes ilan etmesi için baskı yapması çağrısı yapıldı.

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SİVİLLERE YÖNELİK KATLİAM
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Brezilya'nın Sao Paulo kentinde düzenlenen eylemde İsrail'in saldırılarına karşı Filistin'e destek pankartları taşındı.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Süleymaniye kentinde bir araya gelen yurttaşlar Filistin’e destek gösterisi gerçekleştirdi. Abdulkerim Müderris Camisi'nde toplananlar, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için dua etti.

Avrupa'nın dört bir yanında eylem

İsrail'in hastane saldırısı, başta İsveç'in başkenti Stockholm, İtalya'nın başkenti Roma, Finlandiya'nın başkenti Helsinki, Rusya’nın başkenti Moskova, Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast, Almanya'nın başkenti Berlin, İngiltere'nin başkenti Londra ve Belçika'nın Leuven kenti olmak üzere çok sayıda kentte protesto edildi.

Filistin bayraklarının da taşındığı eylemlerde, Gazze Şeridi için ateşkes ve insani yardıma izin verilmesi çağrıları yapıldı.

Ortadoğu ayakta

Fas'ın birçok kentinde düzenlenen gösterilerde İsrail'in saldırıları protesto edildi. Başkent Rabat'taki eylemde göstericiler, Ortadoğu ülkelerine Filistin "halkının kararlı duruşuna" destek verme ve İsrail'in hak ihlallerinin durdurulması için ciddi duruş sergilemeleri çağrısında bulundu.

Ürdün'ün başkenti Amman'da binlerce kişi, hastane saldırısını protesto etti. Başkent Amman'daki İsrail Büyükelçiliği yakınında toplanan Ürdünlüler İsrail'e tepki gösterdi.

Kuveyt, Tunus, Pakistan, İran'ın başkenti Tahran ve Tebriz kenti ve Suriye'nin başkenti Şam olmak üzere Ortadoğu'da birçok ülkede kitlesel protesto gösterileri düzenlendi.

Yemen'de Filistin için görkemli eylem

Yemen'in başkenti Sana'da toplanan on binlerce kişi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıları protesto etti. Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, İsrail karşıtı sloganlar attı.

İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısı Irak'ın başkenti Bağdat da düzenlenen gösterilerle protesto edildi. Ebu Hanife El Numan Camii önünde toplanan göstericiler İsrail aleyhine slogan attı.

Lübnan'da eyleme müdahale

Lübnanlılar ve ülkedeki Filistinli mülteciler, Gazze ile dayanışma ve İsrail'i kınamak için ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği önünde büyük bir gösteri düzenledi.

ABD ve İsrail aleyhine sloganlar atan eylemciler, asker ve polisin kurduğu barikatı geçmek için taş atmaya başladı. Güvenlik güçleri ise eylemcilerin ilerlemesini durdurmak için yoğun göz yaşartıcı gazın yanı sıra ve TOMA'lardan tazyikli su sıktı.

Mısır'ın başkenti Kahire'de de binlerce kişi İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti. İsrail karşıtı sloganlar atılan eylemde, "Filistin'e özgürlük" pankartları taşındı.

(NT)

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