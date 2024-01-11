“Gazze'deki günlük ölüm oranı, 21. yüzyıldaki diğer çatışmalardan yüksek”

Britanya merkezli yardım kuruluşu Oxfam'dan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze saldırılarının 100. günü yaklaşırken işgal altındaki Filistin topraklarında, Gazze'de ve İsrail'de öldürülenlerin sayılarına ilişkin değerlendirmeler yer aldı:

“İsrail ordusu Gazze'de, son yılların büyük saldırılarında yaşanan ölüm ortalamasını önemli oranda geçecek şekilde günlük ortalama 250 Filistinliyi öldürüyor.”

Açıklamada, bu sayının Suriye'de ortalama 96,5, Sudan'da 51,6, Irak'ta 50,8, Ukrayna'da 43,9, Afganistan'da 23,8, Yemen'de de 15,8 olduğu bilgisi de paylaşıldı.

Açlık, hastalıklar ve soğuk

Gazze'deki insanların canlarının İsrail bombardımanları dışında açlık, hastalıklar ve soğuk nedeniyle de risk altında olduğu ifade edilen açıklamada, ihtiyaç duyulan gıdanın ancak yüzde 10'unun Gazze'ye girebildiğine işaret edildi.

Gazze'de yorgan, sıcak su, yakıt gibi malzemelerin bulunamadığı vurgulanan açıklamada, Oxfam'ın Ortadoğu Direktörü Sally Abi Khalil'in değerlendirmelerine de yer verildi.

Abi Khalil, İsrail'in yaklaşık 100 gündür devam eden saldırıları sonucu Gazze halkının kıtlıkla karşı karşıya kaldığına vurgu yaparak “Uluslararası kamuoyunun sürekli olarak ateşkes çağrılarını engelleyip 21. yüzyılın en yüksek ölüm oranına sahip çatışmaları izlemesi inanılmaz” diye konuştu.

İsrail'in Gazze'ye hayati yardım malzemelerinin girmesini engellediğine de dikkati çeken Abi Khalil, “Halihazırda çok yüksek olan ölümlerin üzerine insanlar açlık, önlenebilir hastalıklar, ishal ve soğuk yüzünden ölebilir. Bu durum özellikle çocuklar, hamileler ve zaten bir hastalığı bulunanlar için endişe verici. Akan kanı durdurmanın ve daha fazla kişinin ölmesini engellemenin tek yolu acil ateşkes, esirlerin salıverilmesi ve yardım malzemelerinin girişine izin verilmesidir” değerlendirmesini yaptı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)