ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 11 Ocak 2024 15:45
 ~ Son Güncelleme: 11 Ocak 2024 15:49
2 dk Okuma

“Gazze'deki günlük ölüm oranı, 21. yüzyıldaki diğer çatışmalardan yüksek”

Oxfam, Gazze'de günlük ortalama 250 kişinin hayatını kaybettiğini, bu sayının Suriye'de 96,5, Ukrayna'da 43,9, Afganistan'da ise 23,8 olduğunu açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
“Gazze'deki günlük ölüm oranı, 21. yüzyıldaki diğer çatışmalardan yüksek”
Fotoğraf: AA

Britanya merkezli yardım kuruluşu Oxfam'dan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze saldırılarının 100. günü yaklaşırken işgal altındaki Filistin topraklarında, Gazze'de ve İsrail'de öldürülenlerin sayılarına ilişkin değerlendirmeler yer aldı:

“İsrail ordusu Gazze'de, son yılların büyük saldırılarında yaşanan ölüm ortalamasını önemli oranda geçecek şekilde günlük ortalama 250 Filistinliyi öldürüyor.”

Açıklamada, bu sayının Suriye'de ortalama 96,5, Sudan'da 51,6, Irak'ta 50,8, Ukrayna'da 43,9, Afganistan'da 23,8, Yemen'de de 15,8 olduğu bilgisi de paylaşıldı.

Açlık, hastalıklar ve soğuk

Gazze'deki insanların canlarının İsrail bombardımanları dışında açlık, hastalıklar ve soğuk nedeniyle de risk altında olduğu ifade edilen açıklamada, ihtiyaç duyulan gıdanın ancak yüzde 10'unun Gazze'ye girebildiğine işaret edildi.

Gazze'de yorgan, sıcak su, yakıt gibi malzemelerin bulunamadığı vurgulanan açıklamada, Oxfam'ın Ortadoğu Direktörü Sally Abi Khalil'in değerlendirmelerine de yer verildi.

Abi Khalil, İsrail'in yaklaşık 100 gündür devam eden saldırıları sonucu Gazze halkının kıtlıkla karşı karşıya kaldığına vurgu yaparak “Uluslararası kamuoyunun sürekli olarak ateşkes çağrılarını engelleyip 21. yüzyılın en yüksek ölüm oranına sahip çatışmaları izlemesi inanılmaz” diye konuştu.

İsrail'in Gazze'ye hayati yardım malzemelerinin girmesini engellediğine de dikkati çeken Abi Khalil, “Halihazırda çok yüksek olan ölümlerin üzerine insanlar açlık, önlenebilir hastalıklar, ishal ve soğuk yüzünden ölebilir. Bu durum özellikle çocuklar, hamileler ve zaten bir hastalığı bulunanlar için endişe verici. Akan kanı durdurmanın ve daha fazla kişinin ölmesini engellemenin tek yolu acil ateşkes, esirlerin salıverilmesi ve yardım malzemelerinin girişine izin verilmesidir” değerlendirmesini yaptı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(AS)

Filistin-İsrail Savaşı
ilgili haberler
Filistin ve BM: İsrail’in soykırımla yargılanması tarihe geçecek
11 Ocak 2024
/haber/filistin-ve-bm-israilin-soykirimla-yargilanmasi-tarihe-gececek-290455
İSRAİL'E "SOYKIRIM" DAVASI
“Kurbanlarının kendi yıkımlarını canlı yayınladıkları tarihteki ilk soykırım”
11 Ocak 2024
/haber/kurbanlarinin-kendi-yikimlarini-canli-yayinladiklari-tarihteki-ilk-soykirim-290443
Hak örgütlerinden ABD’ye, Gazze'de gazetecilerin korunması çağrısı
11 Ocak 2024
/haber/hak-orgutlerinden-abdye-gazze-de-gazetecilerin-korunmasi-cagrisi-290436
ÇHD: İsrail’in eylemleri, soykırım suçunun kriterlerini karşılıyor
11 Ocak 2024
/haber/chd-israilin-eylemleri-soykirim-sucunun-kriterlerini-karsiliyor-290422
BM, Gazze’de bulaşıcı hastalık tehlikesine karşı uyardı
10 Ocak 2024
/haber/bm-gazzede-bulasici-hastalik-tehlikesine-karsi-uyardi-290370
DSÖ Filistin Temsilcisi: Hayatımda hiç bu kadar çok ampute vakasına şahit olmadım
9 Ocak 2024
/haber/dso-filistin-temsilcisi-hayatimda-hic-bu-kadar-cok-ampute-vakasina-sahit-olmadim-290357
ilgili haberler
Filistin ve BM: İsrail’in soykırımla yargılanması tarihe geçecek
11 Ocak 2024
/haber/filistin-ve-bm-israilin-soykirimla-yargilanmasi-tarihe-gececek-290455
İSRAİL'E "SOYKIRIM" DAVASI
“Kurbanlarının kendi yıkımlarını canlı yayınladıkları tarihteki ilk soykırım”
11 Ocak 2024
/haber/kurbanlarinin-kendi-yikimlarini-canli-yayinladiklari-tarihteki-ilk-soykirim-290443
Hak örgütlerinden ABD’ye, Gazze'de gazetecilerin korunması çağrısı
11 Ocak 2024
/haber/hak-orgutlerinden-abdye-gazze-de-gazetecilerin-korunmasi-cagrisi-290436
ÇHD: İsrail’in eylemleri, soykırım suçunun kriterlerini karşılıyor
11 Ocak 2024
/haber/chd-israilin-eylemleri-soykirim-sucunun-kriterlerini-karsiliyor-290422
BM, Gazze’de bulaşıcı hastalık tehlikesine karşı uyardı
10 Ocak 2024
/haber/bm-gazzede-bulasici-hastalik-tehlikesine-karsi-uyardi-290370
DSÖ Filistin Temsilcisi: Hayatımda hiç bu kadar çok ampute vakasına şahit olmadım
9 Ocak 2024
/haber/dso-filistin-temsilcisi-hayatimda-hic-bu-kadar-cok-ampute-vakasina-sahit-olmadim-290357
Sayfa Başına Git