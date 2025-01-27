Gazze'de zorla yerinden edilen Filistinliler kuzeydeki topraklarına döndü

"İsrail savaş suçluları, saldırıların başladığı ilk andan itibaren hedeflerinin, 'Gazze Şeridi'ndeki nüfusa yönelik etnik temizlik ve onları Sina'ya sürmek' olduğunu açıkladılar. Gazze'ye 87 bin ton bomba ve patlayıcı attılar, on binlerce kişiyi öldürdüler, evlerin ve kurumların çoğunu yerle bir ettiler."