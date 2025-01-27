Gazze'de zorla yerinden edilen Filistinliler kuzeydeki topraklarına döndü
Gazze'de İsrail'in saldırıları nedeniyle zorla yerinden edilen Filistinliler güneyden kuzeydeki topraklarına sahil yolu er-Raşid Caddesi üzerinden yayan olarak döndü.
Gazze'ye dönüş hazırlığı
Filistin Ulusal Girişim Hareketi Genel Sekreteri Mustafa el-Bergusi, Gazze Şeridi'nde zorla yerinden edilen yüz binlerce Filistinlinin kuzeydeki topraklarına dönerek İsrail'in Gazze'de etnik temizlik planını boşa çıkardığını belirtti.
Netanyahu'nun ölümle yapamadığını Trump baskıyla elde edemez
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ordusunun ölüm ve yıkımla başaramadığını, ABD Başkanı Donald Trump'ın siyasi baskı ve göç planlarıyla elde edemeyeceğini vurgulayan Bergusi, şunları kaydetti:
"İsrail savaş suçluları, saldırıların başladığı ilk andan itibaren hedeflerinin, 'Gazze Şeridi'ndeki nüfusa yönelik etnik temizlik ve onları Sina'ya sürmek' olduğunu açıkladılar. Gazze'ye 87 bin ton bomba ve patlayıcı attılar, on binlerce kişiyi öldürdüler, evlerin ve kurumların çoğunu yerle bir ettiler."
Tüm bunlara karşın Filistin halkının kahramanca bir direniş sergilediğini ve 1948'de işlenen, halkın yüzde 70'inin tehcir edildiği etnik temizlik suçunun tekrarını önlediğini belirten Bergusi, şu ifadeleri kullandı:
"Bugün ise yüz binlerce kişi, işgalciler istese de istemese de Filistin'den başka vatanı olmayan Filistinli mültecilerin büyük dönüşünü müjdeleyen bir dönüşle, Siyonist planlarını boşa çıkararak geri dönüyor."
İsrail'in 15 ayı aşkın süre devam eden yoğun saldırıları nedeniyle zorla yerinden edilen Filistinliler, bu sabah itibarıyla Gazze Şeridi'nin orta ve güney bölgelerinden kuzeyine dönmeye başladı.
2023 Filistin-İsrail Savaşı
Öte yandan Filistinlilerin olduğu bir grup, kuzeydeki evlerine dönebilmek için Selahaddin Caddesi'ndeki Netzarim Koridoru'na yakın bir noktada bekleyişlerini sürdürüyor.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkesin 8. gününde yapılan açıklamada, son 72 saatte hastanelere 23 kişinin cansız bedeni ile 11 yaralının ulaştığını aktardı.
Hayatını kaybedenlerin 14’ünün enkaz altından çıkarıldığı belirtilen açıklamada, beşinin tedavi görürken yaşamını yitirdiği, dört kişinin de son saldırılarda öldürüldüğü belirtildi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 47 bin 306’ya, yaralıların sayısı ise 111 bin 483’e çıktı.
(AD)