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HABER
Yayın Tarihi: 27 Ocak 2025 14:25
 ~ Son Güncelleme: 27 Ocak 2025 14:58
1 dk Okuma

Gazze'de zorla yerinden edilen Filistinliler kuzeydeki topraklarına döndü

Filistin Ulusal Girişim Hareketi Genel Sekreteri Mustafa el-Bergusi, "Bugün yüz binlerce kişi, işgalciler istese de istemese de Siyonist planları boşa çıkararak geri dönüyor" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Gazze'de zorla yerinden edilen Filistinliler kuzeydeki topraklarına döndü

Gazze'de İsrail'in saldırıları nedeniyle zorla yerinden edilen Filistinliler güneyden kuzeydeki topraklarına sahil yolu er-Raşid Caddesi üzerinden yayan olarak döndü.

Gazze'ye dönüş hazırlığı
Gazze'ye dönüş hazırlığı
25 Ocak 2025
Görseli Büyüt

Filistin Ulusal Girişim Hareketi Genel Sekreteri Mustafa el-Bergusi, Gazze Şeridi'nde zorla yerinden edilen yüz binlerce Filistinlinin kuzeydeki topraklarına dönerek İsrail'in Gazze'de etnik temizlik planını boşa çıkardığını belirtti.

Görseli Büyüt

Netanyahu'nun ölümle yapamadığını Trump baskıyla elde edemez

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ordusunun ölüm ve yıkımla başaramadığını, ABD Başkanı Donald Trump'ın siyasi baskı ve göç planlarıyla elde edemeyeceğini vurgulayan Bergusi, şunları kaydetti:

Görseli Büyüt

"İsrail savaş suçluları, saldırıların başladığı ilk andan itibaren hedeflerinin, 'Gazze Şeridi'ndeki nüfusa yönelik etnik temizlik ve onları Sina'ya sürmek' olduğunu açıkladılar. Gazze'ye 87 bin ton bomba ve patlayıcı attılar, on binlerce kişiyi öldürdüler, evlerin ve kurumların çoğunu yerle bir ettiler."

Görseli Büyüt

Tüm bunlara karşın Filistin halkının kahramanca bir direniş sergilediğini ve 1948'de işlenen, halkın yüzde 70'inin tehcir edildiği etnik temizlik suçunun tekrarını önlediğini belirten Bergusi, şu ifadeleri kullandı:

Görseli Büyüt

"Bugün ise yüz binlerce kişi, işgalciler istese de istemese de Filistin'den başka vatanı olmayan Filistinli mültecilerin büyük dönüşünü müjdeleyen bir dönüşle, Siyonist planlarını boşa çıkararak geri dönüyor."

Görseli Büyüt

İsrail'in 15 ayı aşkın süre devam eden yoğun saldırıları nedeniyle zorla yerinden edilen Filistinliler, bu sabah itibarıyla Gazze Şeridi'nin orta ve güney bölgelerinden kuzeyine dönmeye başladı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023
Görseli Büyüt

Öte yandan Filistinlilerin olduğu bir grup, kuzeydeki evlerine dönebilmek için Selahaddin Caddesi'ndeki Netzarim Koridoru'na yakın bir noktada bekleyişlerini sürdürüyor.

Görseli Büyüt

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkesin 8. gününde yapılan açıklamada, son 72 saatte hastanelere 23 kişinin cansız bedeni ile 11 yaralının ulaştığını aktardı.

Görseli Büyüt

Hayatını kaybedenlerin 14’ünün enkaz altından çıkarıldığı belirtilen açıklamada, beşinin tedavi görürken yaşamını yitirdiği, dört kişinin de son saldırılarda öldürüldüğü belirtildi.

Görseli Büyüt

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 47 bin 306’ya, yaralıların sayısı ise 111 bin 483’e çıktı.

(AD)

Haber Yeri
İstanbul
Filistin-İsrail Savaşı Filistin İsrail Gazze foto galeri
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