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DÜNYA
Yayın Tarihi: 4 Mart 2024 08:25
 ~ Son Güncelleme: 4 Mart 2024 08:27
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“Gazze'de yetersiz beslenen bebekler dünyanın gözü önünde ölüyor”

UNICEF Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Adele Khodr, “Binlerce bebek ve çocuğun hayatı, şu an alınacak acil önlemlere bağlı” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
“Gazze'de yetersiz beslenen bebekler dünyanın gözü önünde ölüyor”
Fotoğraf: AA

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Adele Khodr, İsrail’in ablukası altındaki Gazze’de yeterli beslenemeyen bebeklerle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, “yetersiz beslenmenin Gazze Şeridi'ni kırıp geçirdiği” ve korkulan çocuk ölümlerinin yaşandığına işaret edilerek, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'nde son günlerde en az 10 çocuğun yetersiz beslenme ve dehidrasyon (sıvı kaybı) nedeniyle hayatını kaybettiği vurgulandı.

İnsani yardıma erişimin engellenmesi

Gazze’de kalan birkaç hastanede muhtemelen hayat mücadelesi veren daha fazla çocuk olduğu ve kuzeyde ise bakıma ulaşamayan daha fazla çocuk bulunduğu belirtilen açıklamada, "bu trajik ve korkunç ölümlerin tahmin edilebilir ve tamamen önlenebilir" olduğu kaydedildi.

Açıklamada, besleyici gıda, temiz su, sağlık hizmetleri konusunda yaygın eksikliğin yanı sıra insani yardımlara erişimin engellenmesinin, özellikle kuzey kesimi olmak üzere bebekler, çocuklar ve anneleri etkilediğinin altı çizilerek, insanların aç, bitkin ve travma halinde olduğu vurgulandı.

UNICEF ve Dünya Gıda Programı'nın (WFP) Gazze’nin kuzeyinde ocak ayında yaptığı yetersiz beslenme taramasına göre, 2 yaşın altındaki çocuklardan yüzde 16’sı, güneydeki Refah kentinde ise yüzde 5’i şiddetli yetersiz besleniyor.

Açıklamada, UNICEF gibi insani yardım kuruluşlarına Gazze'deki insani krizin tersine çevrilmesi, kıtlığın engellenmesi ve çocukların hayatlarının kurtarılması konusunda olanak sağlanması talebinde bulunularak, bunun için kuzey kesimi de dahil olmak üzere yardımların erişiminin engellenmemesi ve geciktirilmemesi çağrısı yapıldı.

Adele Khodr, “Gazze'de yetersiz beslenen bebekler dünyanın gözü önünde yavaş yavaş can veriyor. Daha binlerce bebek ve çocuğun hayatı, şu an alınacak acil önlemlere bağlı” dedi.

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(AS)

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